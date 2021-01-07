Меркель яростно отреагировала на беспорядки в США и высказалась о Трампе

По словам Ангелы Меркель, штурмовавшие Конгресс США сторонники Трампа являются "бунтовщиками".
Федеральный канцлер Ангела Меркель осудила беспорядки в США и назвала "бунтовщиками" сторонников действующего главы государства Дональда Трампа, которые ворвались в здание американского Конгресса. Она выразила сожаление тем фактом, что Трамп не признает своего поражения на президентских выборах.
Как сообщает немецкое издание Der Spiegel, в ходе своей пресс-конференции Меркель заявила, что фотоснимки с места событий у Капитолия вызвали у нее чувства "злости и печали". Такие же эмоции, считает канцлер, переживают и миллионы людей, которые с уважением относятся к ценностям американской демократии.Читайте такжеВыборы в США: Трамп отреагировал на подтверждение Конгрессом победы Байдена
"Я очень сожалею, что президент Трамп до сих пор не признал поражения и продолжает сомневаться в итогах выборов", - подчеркнула Ангела Меркель.
События в США
- В Вашингтоне 6 января во время заседания Конгресса США по вопросу утверждения итогов выборов президента у Капитолия произошла масштабная акция протеста сторонников Дональда Трампа. Активисты выступили в поддержку позиции действующего американского главы государства, который считает выборы сфальсифицированными.
- Активисты смогли прорваться в здание Конгресса, в ходе событий произошли столкновения с правоохранителями.
- В ходе беспорядков погибли четыре человека. Минимум 14 сотрудников полиции получили ранения.
- Избранный президент США Джо Байден заявил, что события являются "мятежом" и призвал Дональда Трампа содействовать прекращению протестов.
- В своем заявлении Трамп снова отказался признать итоги выборов, однако призвал своих сторонников прекратить участие в событиях.
- Утром 7 января Конгресс официально утвердил победу кандидата от Демократической партии Джо Байдена на президентских выборах в США.