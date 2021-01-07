Меркель яростно отреагировала на беспорядки в США и высказалась о Трампе

События в США вызывают ощущения злости и печали - Меркель / УНИАН

Федеральный канцлер Ангела Меркель осудила беспорядки в США и назвала "бунтовщиками" сторонников действующего главы государства Дональда Трампа, которые ворвались в здание американского Конгресса. Она выразила сожаление тем фактом, что Трамп не признает своего поражения на президентских выборах.

Как сообщает немецкое издание Der Spiegel, в ходе своей пресс-конференции Меркель заявила, что фотоснимки с места событий у Капитолия вызвали у нее чувства "злости и печали". Такие же эмоции, считает канцлер, переживают и миллионы людей, которые с уважением относятся к ценностям американской демократии.Читайте такжеВыборы в США: Трамп отреагировал на подтверждение Конгрессом победы Байдена

"Я очень сожалею, что президент Трамп до сих пор не признал поражения и продолжает сомневаться в итогах выборов", - подчеркнула Ангела Меркель.

События в США