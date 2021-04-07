Обнаженка в Дубае: стало известно, кто "сдал" украинок

Секс-скандал в ОАЭ обрастает новыми подробностями. За решеткой оказалась съемочная группа в 40 человек. Среди них 11 украинок и россиянин-папарацци.
Появились новые подробности об украинских моделях, которых задержали в Дубае за обнаженную фотосессию.
Выяснилось, что девушек, которые согласились сниматься ню, заметил с соседнего балкона россиянин Алексей Концов. Именно он снял видео на телефон и выложил в Сеть. К слову, полиция арестовала и саму компанию, и соседа-папарацци, пишет ТСН.
В общем, за решеткой оказалась съемочная группа в 40 человек. Среди них, по сообщениям украинского МИД, 11 украинок.
Имена и лица украинских моделей публикуют мировые таблоиды. Девушек находят в соцсетях. Их записи до сих пор открыты. Журналисты пообщались с родственниками и соседями одной из девушек. Жительница села не узнала ее на фото.
Задержание украинок в Дубае – о чем ранее писал Главред:
- Вечером 3 апреля в соцсетях появились фото и видео, на которых были запечатлены 13 голых женщин, позирующих на балконе в Дубае. Британское издание Mirror узнало, что за участие в съемках девушек задержали.
- По предварительным сведениям, съемки устроили в рамках рекламной кампании, в них участвовали гражданки Украины, России и Беларуси.
- В Министерстве иностранных дел Украины сообщили, что Дубае были задержаны 11 наших соотечественниц, их обвинили в нарушении норм общественной морали.
- Курортный Дубай гораздо более либеральный, чем ряд других арабских стран, однако полиция там строго следит за соблюдением норм шариата.
- За обнаженную съемку девушкам могло грозить до 6 месяцев за решеткой.
- Представитель МИД Олег Николенко сообщил, что вероятнее всего после уплаты штрафа в около 1300 долларов девушек в ближайшие дни депортируют из страны.
Автор: Анна Багрий