Обнаженка в Дубае: стало известно, кто "сдал" украинок

Девушки в обнаженном виде позировали на балконе / Фото Twitter @tammytabby

Появились новые подробности об украинских моделях, которых задержали в Дубае за обнаженную фотосессию.

Выяснилось, что девушек, которые согласились сниматься ню, заметил с соседнего балкона россиянин Алексей Концов. Именно он снял видео на телефон и выложил в Сеть. К слову, полиция арестовала и саму компанию, и соседа-папарацци, пишет ТСН.

В общем, за решеткой оказалась съемочная группа в 40 человек. Среди них, по сообщениям украинского МИД, 11 украинок.

Имена и лица украинских моделей публикуют мировые таблоиды. Девушек находят в соцсетях. Их записи до сих пор открыты. Журналисты пообщались с родственниками и соседями одной из девушек. Жительница села не узнала ее на фото.

Задержание украинок в Дубае – о чем ранее писал Главред: