Путину грозит ядерная "ответка": Золотарев об ударах по главным городам РФ

Применение РФ ядерного оружия может спровоцировать ответный удар, не исключает Андрей Золотарев.

РФ усиливает ядерные угрозы / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, kremlin.ru

Важное из заявлений Золотарева:

Новая ядерная доктрина РФ предполагает применение ТЯО

Есть страны, обладающие ядерным оружием, которого достаточно для удара по ключевым городам РФ

Политолог, директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев прокомментировал вопрос о том, что может спровоцировать запуск сценария, предполагающего применение тактического ядерного оружия.

"Новая ядерная доктрина РФ предполагает, что тактическое ядерное оружие может быть применено в случае угрозы территориальной целостности Российской Федерации. О таком риске говорили, когда ВСУ вошли в Курскую область. Но этого не случилось. Ведь применение ядерного оружия, тем более, по Европе, могло спровоцировать ответный удар", - подчеркнул он в интервью Главреду.

Эксперт напомнил – Польша не против, чтобы на ее территории было размещено ядерное оружие Великобритании или Франции.

"А это страны, обладающие ядерным оружием, причем в достаточном количестве, чтобы нанести удар по ключевым городам РФ. Так что Европа не является абсолютно беззащитной, и средства ядерного сдерживания у европейцев есть", - пояснил он.

Аналитик уверен, что все отдают себе отчет в том, какими будут последствия, ведь Украина – не ядерное государства.

"И для России будет не очень хороший резонанс в случае удара ядерным оружием по нашей территории, даже если это не закончится большой ядерной войной. Плюс Китаю и Индии это крайне не понравится. Поэтому издержки от применения тактического ядерного оружия перевешивают выгоды от его использования. Радиус поражения у тактического ядерного боеприпаса 10-20 метров – стратегически это ничего не решает. А вот минусы от всего этого могут быть колоссальными для России, вплоть до международной изоляции, из которой Путин не без труда, но фактически выбрался", - отметил он.

/ Инфографика: Главред

По словам Золотарева, не стоит делать вывод о том, что мир стоит на пороге ядерной катастрофы.

"Угрозы большой ядерной войны нет. Но есть риск большой европейской войны. Стрелки часов Судного дня еще не приблизились к критическому значению. Основные ядерные государства – США и Россия – в этом вопросе еще могут найти консенсус. На это я смотрю с умеренным оптимизмом", - добавил он.

Украина готовит ядерное производство: позиция Минэнерго

Американская компания Westinghouse Electric Company и украинская НАЭК "Энергоатом" подписали новые соглашения, предусматривающие начало производства компонентов ядерного топлива на территории Украины с использованием американских технологий.

Это сотрудничество имеет стратегическое значение для обеспечения энергетической независимости Украины, поскольку предусматривает внедрение полностью западной технологии ядерного топлива, специально адаптированной для реакторов типа ВВЭР.

Ранее Золотарев прокомментировал вероятность ядерного удара РФ после последних провокаций в странах Европы. "К ядерному конфликту может привести применение тактического ядерного оружия, но пока вероятность такого сценария не высока", - подчеркнул он.

Напомним, ранее сообщалось, почему Украина не контролировала ядерное оружие и кто его отдал. Раскрыта правда о третьем в мире ядерном арсенале и почему от него отказались.

Как сообщал Главред, Россия готовится к новому испытанию крылатой ракеты "Буревестник" с ядерной боеголовкой и реакторным двигателем. Ракета находится в разработке с 2017 года и стартует с ракеты-носителя, после чего активируется ядерный реактор.

О персоне: Андрей Золотарев Андрей Владимирович Золотарев (родился 15 мая 1965, Днепропетровск) – украинский политолог, руководитель аналитического центра "Третий сектор". Политконсультант Александра Рябченко (1994), Владимира Литвина (1994), Юлии Тимошенко (1996-97), пишет Википедия.

