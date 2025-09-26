Укр
Путину грозит ядерная "ответка": Золотарев об ударах по главным городам РФ

Алексей Тесля
26 сентября 2025, 17:22
Применение РФ ядерного оружия может спровоцировать ответный удар, не исключает Андрей Золотарев.
Путин, ядерное оружие
РФ усиливает ядерные угрозы / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, kremlin.ru

Важное из заявлений Золотарева:

  • Новая ядерная доктрина РФ предполагает применение ТЯО
  • Есть страны, обладающие ядерным оружием, которого достаточно для удара по ключевым городам РФ

Политолог, директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев прокомментировал вопрос о том, что может спровоцировать запуск сценария, предполагающего применение тактического ядерного оружия.

"Новая ядерная доктрина РФ предполагает, что тактическое ядерное оружие может быть применено в случае угрозы территориальной целостности Российской Федерации. О таком риске говорили, когда ВСУ вошли в Курскую область. Но этого не случилось. Ведь применение ядерного оружия, тем более, по Европе, могло спровоцировать ответный удар", - подчеркнул он в интервью Главреду.

Эксперт напомнил – Польша не против, чтобы на ее территории было размещено ядерное оружие Великобритании или Франции.

"А это страны, обладающие ядерным оружием, причем в достаточном количестве, чтобы нанести удар по ключевым городам РФ. Так что Европа не является абсолютно беззащитной, и средства ядерного сдерживания у европейцев есть", - пояснил он.

Аналитик уверен, что все отдают себе отчет в том, какими будут последствия, ведь Украина – не ядерное государства.

"И для России будет не очень хороший резонанс в случае удара ядерным оружием по нашей территории, даже если это не закончится большой ядерной войной. Плюс Китаю и Индии это крайне не понравится. Поэтому издержки от применения тактического ядерного оружия перевешивают выгоды от его использования. Радиус поражения у тактического ядерного боеприпаса 10-20 метров – стратегически это ничего не решает. А вот минусы от всего этого могут быть колоссальными для России, вплоть до международной изоляции, из которой Путин не без труда, но фактически выбрался", - отметил он.

Ядерное оружие, страны с ядерным оружием инфографика
/ Инфографика: Главред

По словам Золотарева, не стоит делать вывод о том, что мир стоит на пороге ядерной катастрофы.

"Угрозы большой ядерной войны нет. Но есть риск большой европейской войны. Стрелки часов Судного дня еще не приблизились к критическому значению. Основные ядерные государства – США и Россия – в этом вопросе еще могут найти консенсус. На это я смотрю с умеренным оптимизмом", - добавил он.

Украина готовит ядерное производство: позиция Минэнерго

Американская компания Westinghouse Electric Company и украинская НАЭК "Энергоатом" подписали новые соглашения, предусматривающие начало производства компонентов ядерного топлива на территории Украины с использованием американских технологий.

Это сотрудничество имеет стратегическое значение для обеспечения энергетической независимости Украины, поскольку предусматривает внедрение полностью западной технологии ядерного топлива, специально адаптированной для реакторов типа ВВЭР.

Смотрите видео - интервью Андрея Золотарева:

Ранее Золотарев прокомментировал вероятность ядерного удара РФ после последних провокаций в странах Европы. "К ядерному конфликту может привести применение тактического ядерного оружия, но пока вероятность такого сценария не высока", - подчеркнул он.

Напомним, ранее сообщалось, почему Украина не контролировала ядерное оружие и кто его отдал. Раскрыта правда о третьем в мире ядерном арсенале и почему от него отказались.

Как сообщал Главред, Россия готовится к новому испытанию крылатой ракеты "Буревестник" с ядерной боеголовкой и реакторным двигателем. Ракета находится в разработке с 2017 года и стартует с ракеты-носителя, после чего активируется ядерный реактор.

О персоне: Андрей Золотарев

Андрей Владимирович Золотарев (родился 15 мая 1965, Днепропетровск) – украинский политолог, руководитель аналитического центра "Третий сектор". Политконсультант Александра Рябченко (1994), Владимира Литвина (1994), Юлии Тимошенко (1996-97), пишет Википедия.

ядерное оружие Андрей Золотарев
Война выйдет за пределы Украины и перебросится на другие страны, в Европе пахнет порохом – Золотарев
Путину грозит ядерная "ответка": Золотарев об ударах по главным городам РФ

