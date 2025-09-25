Угроза ядерной войны: назван 'спусковой крючок' для Кремля

Пока Россия завязла в Украине, у нее связаны руки, считает Андрей Золотарев.

Кремль продолжает ядерный шантаж / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

Важное из заявлений Золотарева

К ядерному конфликту может привести применение ТЯО

Вполне возможны провокации РФ на одной территории

Политолог, директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев прокомментировал вероятность ядерного удара РФ после последних провокаций в странах Европы.

"К ядерному конфликту может привести применение тактического ядерного оружия, но пока вероятность такого сценария не высока", - подчеркнул он в интервью Главреду.

Эксперт напомнил, что осенью 2023 года в окружении могла оказаться довольно крупная группировка российских войск на правобережье Херсонской области.

"Тогда команда Байдена очень беспокоилась, не применит ли Россия тактическое ядерное оружие, и одергивала наше военное руководство, чтобы оно дало возможность россиянам уйти. Но тогда этого не случилось", - отметил он.

Собеседник также считает, что маловероятно использование тактического ядерного оружия Россией и сейчас.

"Но при этом вполне возможны провокации в районе Сувалкского коридора или появление "Нарвской народной республики". Этого нельзя исключать. Но вероятность применения тактического ядерного оружия не высока. Скорее всего, Россия будет действовать, используя конвенциональные виды вооружений. Тем более, дроны стали любимой игрушкой военных. Это предпосылка для того, что война будет вестись конвенциональным оружием, без применения оружия массового поражения. Конкретный сценарий пока сложно предположить. Пока Россия завязла в Украине, у нее связаны руки в отношении стран Балтии и Молдовы", - добавил Золотарев.

Где можно укрыться от ядерной катастрофы: неожиданное мнение

На фоне усиления конфликтов по всему миру вероятность применения ядерного оружия в 2025 году уже не кажется столь маловероятной. Это подталкивает многих к вопросу: где можно было бы укрыться в случае ядерной атаки? Одним из самых безопасных вариантов называют Исландию — страна, изолированная океаном от ядерных держав. Кроме того, у неё есть обширные запасы пресной воды и доступ к возобновляемым источникам энергии, что делает её независимой от импорта нефти и угля в условиях глобального кризиса.

Ранее в РФ заговорили о модернизации ядерного щита. Глава "Росатома" заявил о необходимости модернизации ядерного потенциала РФ.

Напомним, ранее сообщалось, почему Украина не контролировала ядерное оружие и кто его отдал. Раскрыта правда о третьем в мире ядерном арсенале и почему от него отказались.

Как сообщал Главред, Россия готовится к новому испытанию крылатой ракеты "Буревестник" с ядерной боеголовкой и реакторным двигателем. Ракета находится в разработке с 2017 года и стартует с ракеты-носителя, после чего активируется ядерный реактор.

О персоне: Андрей Золотарев Андрей Владимирович Золотарев (родился 15 мая 1965, Днепропетровск) – украинский политолог, руководитель аналитического центра "Третий сектор". Политконсультант Александра Рябченко (1994), Владимира Литвина (1994), Юлии Тимошенко (1996-97), пишет Википедия.

