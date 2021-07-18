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Скандал в Токио: мужчина прямо на трибунах Олимпийского стадиона изнасиловал работницу

18 июля 2021, 22:10

Предположительно, изнасилование произошло на трибунах стадиона после репетиции церемонии открытия Игр.

Олимпийские игры
Олимпийские игры в Токио 2020 / Reuters

Олимпийские игры в Токио начали сопровождать уголовные скандалы.

Как сообщает издание marca, полиция Токио задержала мужчину по подозрению в изнасиловании женщины на Олимпийском стадионе в столице Японии.

Мужчине 30 лет, он гражданин Узбекистана, входит в состав временного персонала, работающего на Олимпийском стадионе в Токио.

20-летняя женщина является еще одним непостоянным работником спортивного мероприятия. Предположительно, изнасилование произошло на трибунах стадиона после репетиции церемонии открытия Игр, которая состоится 23 июля.

По данным издания, мужчина отрицает обвинения, утверждая, что женщина не сопротивлялась.

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Кроме того, накануне в Японии на Олимпиаде случился еще один скандал.

Угандийский тяжеловес Юлиус Ссекитолеко пропал без вести в Токио. Он который прибыл на Олимпийские игры с командой, но исчез оставив записку.

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Как сообщает Kyodo, Ссекитолеко, который прибыл в Токио для участия в Олимпийских играх в тяжелой атлетике, сбежал из олимпийского отеля и теперь нелегально находится на территории Японии.

20-летний тяжелоатлет, выступающий в весовой категории до 67 кг, тренировался в префектуре Осака.

Ссекитолеко купил билет на скоростной поезд в Нагою, расположенный примерно в 200 километрах от города Идзуми-Сано, где разместилась угандийская делегация. Спортсмен оставил послание, в котором пояснил, что не хочет возвращаться в Уганду, так как "жизнь там тяжелая".

Он также попросил членов делегации страны передать все его вещи жене, которая осталась на родине.

"Я хочу работать в Японии", – говорится в найденной записке Ссекитолеко.

Напомним, что игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа. Ранее украинцы раскритиковали новую форму наших спортсменов на грядущей Олимпиаде.

Япония Токио Олимпиада-2020
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