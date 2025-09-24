Укр
"Солдаты партии" под прицелом Кремля: почему Соловьева с Симоньян могут убрать

Руслана Заклинская
24 сентября 2025, 10:25
83
Наиболее скандальные персонажи, как Симоньян или Соловьев, могут стать жертвами перестановок в случае политической необходимости, считает Ольга Курносова.
'Солдаты партии' под прицелом Кремля: почему Соловьева с Симоньян могут убрать
Симоньян и Соловьева могут отправить в отставку / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео в YouTube

Ключевые тезисы Курносовой:

  • Симоньян пока не отстраняют, но слухи указывают на возможные изменения
  • Кремлю проще заменить одиозные фигуры на тех, кого могут контролировать
  • Причина потенциальных перестановок - борьба за бюджеты, а не идеология

Сейчас реальных признаков отстранения Маргариты Симоньян нет. Однако само появление слухов свидетельствует, что в кремлевской пропагандистской вертикали возможны серьезные перестановки, если этого потребует политическая конъюнктура. Об этом в интервью Главреду рассказала политический аналитик Ольга Курносова.

Аналитик отметила, что Симоньян является "верным солдатом партии" и строила структуру "Russia Today" достаточно профессионально, превратив этот ресурс в мощный инструмент международной пропаганды. Нанесенный миру вред от ее деятельности, по словам Курносовой, огромный, и в то же время меры контрпропаганды на Западе выглядят довольно слабыми.

видео дня

По вопросу возможной замены ключевых фигур, Курносова отметила, что в уже выстроенной системе Кремлю значительно легче назначить другого человека и полностью контролировать его, чем позволять одиозным персонам слишком много решать самостоятельно.

"Если мы говорим о каких-то тайных переговорах, то накануне изменений может быть выгодно убрать наиболее одиозные фигуры - вроде Симоньян или Соловьева. Потому что они настолько портят картину, что для кого-то ее улучшают, а для кого-то - слишком злобны и, безусловно, являются лицом сегодняшней путинской России. И если кто-то захочет это лицо изменить, то прежде всего нужно будет заменить самых рьяных представителей. Но пока я не вижу такого желания", - пояснила она.

По словам Курносовой, если речь пойдет о перестановках в пропагандистском аппарате, то главной причиной станут не идеологические соображения, а контроль бюджета и возможность перераспределения ресурсов, которые Кремль вкладывает в медийную машину.

Аналитик также обратила внимание на внутренние конфликты в российской пропагандистской среде. В частности, давним оппонентом Симоньян является Кристина Потупчик - так называемая "серая кардиналица" российского телеграмма.

"Потупчик достаточно много делает в интересах администрации президента. Поэтому есть люди, которые хотели бы избавиться от Симоньян и поставить на ее место совсем другого человека", - добавила Курносова.

Смотрите видео интервью Ольги Курносовой Главреду об отставке Козака, Симоньян и Кадырова:

Болезнь Маргариты Симоньян - новости по теме

Как сообщал Главред, российская пропагандистка и главный редактор RT и медиагруппы "Russia Today" Маргарита Симоньян заявила о тяжелой болезни, которая требует операции. 45-летняя Симоньян объявила о диагнозе в эфире шоу Владимира Соловьева, намекнув на мастэктомию.

Впоследствии одна из главных рупоров кремлевской пропаганды, попала в больницу с диагнозом рак. Из-за проблем с сердцем сначала врачи не планировали оперировать Симоньян, однако недавно ей провели операцию.

Кроме этого, Маргарита Симоньян подтвердила, что болеет раком. Она сообщила в своем Telegram-канале, что проходит лечение и вскоре последствия терапии станут заметны. Симоньян отметила, что уже перенесла серьезную операцию, после которой не надеялась выжить. Ее муж Тигран Кеосаян до сих пор находится в коме после второго инфаркта.

Читайте также:

О персоне: Ольга Курносова

Ольга Владимировна Курносова (род. 24 февраля 1961, Ленинград) - российская политическая активистка радикально-демократического направления, видный деятель антипутинской оппозиции. В 1990-1993 - депутат Ленсовета 21-го созыва. Участвовала в создании Союза правых сил, Объединенного гражданского фронта, российской "Солидарности". Известна как непримиримая противница Владимира Путина и его режима, организатор Маршей несогласных и массовых протестных акций 2011-2013 годов. В 2022 году, после начала российского вторжения в Украину, эмигрировала в Польшу, была делегатом "Съезда народных депутатов", пишет Википедия.

