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Трамп заявил о фальсификациях на выборах в США и анонсировал удар

5 ноября 2020, 19:26

Для победы на выборах президента США Трампу нужно выиграть в Неваде, Пенсильвании, Северной Каролине, Джорджии и на Аляске.

Трамп
Существует множество доказательств фальсификаций на выборах в США - Трамп / Reuters

Кандидат на пост президента США, действующий глава государства Дональд Трамп намерен подать иски против результатов во всех штатах, в которых победу одерживает кандидат от Демократической партии Джо Байден.

В своем аккаунте в микроблоге Twitter Трамп написал, что существует множество доказательств фальсификаций на президентских выборах. Его команда будет подавать иски в суд.

"Во всех штатах, где Байдена называли победителем, мы подадим иски по фальсификациям и мошенничеству. Множество доказательств - просто посмотрите в СМИ", - подчеркнул Трамп.

Как известно, у Байдена на данный момент 264 голоса выборщиков, тогда как у Трампа – 214. Трамп лидирует в Пенсильвании, Северной Каролине, Джорджии и на Аляске. Чтобы победить на выборах, ему нужно выиграть в этих четырех штатах, а также в Неваде, где сейчас лидирует Трамп.

Если Байден выиграет в Неваде, у него появится возможность получить 270 голосов выборщиков и победить на президентских выборах.Читайте такжеВыборы в США: прохожие с криками ворвались в прямой эфир украинского телеканала

Избирательная система США. Как выбирают президента и вице-президента

Президента и вице-президента США выбирают вместе на выборах, которые проходят раз в четыре года. Американский президент не может занимать этот пост более двух сроков.

Выборы в США непрямые. Победитель избирательной гонки определяется не простым большинством голосов избирателей, а результатом голосования делегатов от каждого штата - Коллегии выборщиков.

Выборщиков – обычно это сенаторы и конгрессмены, популярные политики или люди, лично близкие к соответствующему кандидату в президенты – отбирают на партийных съездах в каждом штате или их выбирает партийное руководство штатного уровня.

Ко дню выборов в США в каждом штате существуют два списка выборщиков, представленных Демократической и Республиканской партиями. В настоящее время количество выборщиков составляет 538.

День голосования выборщиков приходится на 41-й день после дня всенародного голосования на выборах президента. Всенародное голосование происходит во вторник после первого понедельника ноября каждого четвёртого года.

В Коллегию выборщиков входят представители всех штатов, причем их количество зависит от численности населения в том или ином штате. Чаще всего выборщики голосуют так, как большинство избирателей их штата. Однако иногда это правило нарушается, то есть выборщики поддерживают не того, за кого проголосовала бо́льшая часть избирателей штата. В Коллегии выборщиков отдельно происходит голосование по кандидатуре вице-президента, которая на всенародном голосовании включена в бюллетень как единый пункт с президентской кандидатурой от той же партии.

Практически во всех штатах действует система "победитель получает все", то есть все голоса выборщиков штата переходят к кандидату, набравшему наибольшее количество голосов избирателей. Исключением являются штаты Мэн и Небраска, где в каждом из избирательных округов избирается по одному выборщику, а оставшиеся места (их всегда два) определяются по итогам общего голосования в штате.

Хотя Конституция США не обязывает выборщиков голосовать за кандидата, получившего наибольшее количество голосов, законы 33 штатов и округа Колумбия требуют от них соблюдения этого правила. Выборщиков, которые голосуют вразрез с их обязательствами, называют "ненадежными". В пяти американских штатах таким людям грозит наказание, а 14 - предусматривают отмену голосования с заменой выборщика.

По состоянию на 2017 год было 164 случая "недобросовестности" выборщиков, однако они не изменили исход ни одних президентских выборов.

Голосование выигрывает кандидат, набравший по крайней мере 270 голосов Коллегии выборщиков. В случае, если никто из кандидатов не получил этого большинства, президент избирается Палатой Представителей из числа не более трех кандидатов, получивших большинство.

По результатам выборов 2020, официально имя нового президента США огласят 6 января на специальном заседании Конгресса, а 20 января он вместе со своим вице-президентом официально вступит в должность.

Выборы президента США

  • Выборы американского главы государства состоялись 3 ноября. По данным подсчетов в режиме реального времени, в президентской гонке лидирует кандидат от Демократической партии Джо Байден.
  • Дональд Трамп призвал остановить подсчет бюллетеней, которые поступают в рамках голосования по почте. В ответ Джо Байден заявил, что на выборах должен учитываться каждый голос.
  • Аналитики CNN утверждают, что Трампу не следует делать заявлений об остановке подсчета голосов, иначе Байден выиграет в Аризоне и Неваде, после чего одержит победу на президентских выборах.

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