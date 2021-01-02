Ученые зафиксировали сигнал из космоса и вероятную внеземную жизнь

Проксима Центавра b / Фото: NASA

Планеты Земля достиг уникальный сигнал с экзопланеты Проксима Центавра b, который может свидетельствовать о существовании внеземной цивилизации.

Как информирует украинская служба BBC, на планете, с которой пришел сигнал, есть жидкая вода и, по некоторой информации, даже атмосфера.

Небесное тело находится в звездной системе Альфа Центавра, которая является самой близкой к Солнцу. По мнению ученых, эта планета немного больше Земли.

Специалисты поймали сигнал с помощью гигантского радиотелескопа, который расположен в Австралии в обсерватории Паркс, его еще называют "блюдо". Ряд ученых связывают с внеземной формой жизни. Уточняется, что его удалось поймать только один раз, он имел частоту, не типичную для наземных устройств, человеческих кораблей и спутников.

По словам исследователей, в космосе нет звука и общаться можно только посредством радиволн. Возможно, в какой-нибудь другой звездной системе существует какая-то форма жизни, которая таким образом пытается общаться.

Специалисты занимаются исследованием данного вопроса. Сейчас большинство экспертов склоняются к мысли о том, что к поиску внеземной жизни следует отнестись более серьезно.