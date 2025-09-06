В Польше упал загадочный летающий объект: СМИ назвали самую вероятную версию

Объект упал примерно в 500 м от жилых домов.

https://glavred.info/world/v-polshe-upal-zagadochnyy-letayushchiy-obekt-smi-nazvali-samuyu-veroyatnuyu-versiyu-10695890.html Ссылка скопирована

В Польше упал неизвестный летательный аппарат / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, 43 ОАБр

Главное:

В Польше упал неизвестный летающий объект

Предположительно, речь идет о "контрабандном дроне"

Объект не имеет военных признаков

В Люблинском воеводстве Польши упал неизвестный летающий объект. Вероятно, разбился дрон для перевозки контрабанды. Об этом сообщает польское издание RMF FM.

Информацию подтвердили как полиция, так и Министерство внутренних дел Польши. Сейчас службы воеводства устанавливают обстоятельства падения объекта и проводят необходимые следственные действия.

видео дня

"Я могу подтвердить инцидент. В Майдан-Сельце был найден неопознанный предмет. После завершения расследования прокурор сможет предоставить информацию о предмете и что на самом деле произошло. Полиция на месте, пусть проводит свое расследование", - сказала пресс-секретарь МВД Каролина Галецкая.

Неизвестный объект упал в городе Майдан-Селец, примерно в 500 метрах от жилых зданий. Представитель Минобороны Януш Сеймей отметил, что летательный аппарат "не имеет никаких военных признаков".

"Наиболее вероятной версией, которую проверяют следователи, расследующие происшествие, является авария контрабандного дрона", - отметил журналист RMF FM Михал Добролович.

Полиция сейчас охраняет место падения неизвестного объекта. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал.

Падение БпЛА в Польше

Хотя в Министерстве обороны Польши отмечают, что вышеупомянутый объект не имеет никаких военных признаков, стоит отметить, что иногда на территорию страны действительно залетают дроны и ракеты. Такие случаи случаются преимущественно во время массированных ударов российских оккупационных войск по территории Украины.

Ранее Главред сообщал, что в ночь на 20 августа на кукурузном поле в селе Осины, что в Люблинском воеводстве, взорвался российский беспилотник. Село расположено около 40 км от Варшавы и более 110 км от границы с Украиной.

Министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш подтвердил, что объект был российским беспилотником. Представитель МИД Павел Вронский уточнил, что против России будет направлена нота протеста, которая будет содержать описание инцидента, официальный протест и призыв воздержаться от подобных действий. Он добавил, что Россия в основном не признает объекты, которые приземляются на польской территории.

По словам Вронского, упавший ночью объект оказался российской модификацией беспилотника "Шахед".

Инциденты в Польше - последние новости

Напомним, в польском Радоме во время подготовки к авиашоу разбился истребитель F-16, пилот погиб. Инцидент произошел во время маневра "бочка".

Также польские пограничники депортировали в Украину 15 граждан, которые представляли угрозу общественной безопасности. Высланные лица ранее нарушали закон - воровали, хранили наркотики, управляли в состоянии опьянения и нелегально пересекали границу.

Как сообщал Главред, 6 сентября в 12:50 польские протестующие перекрыли движение грузового транспорта перед КПП "Медика - Шегини". Ограничения будут действовать не менее 6 часов и касаются только грузовиков

Читайте также:

Об источнике: RMF FM RMF FM - первая польская коммерческая радиостанция с центром вещания в Кракове, которая вещает в формате AC. Входит в медиагруппу "Grupa RMF". Целевая аудитория станции - слушатели в возрасте 25-39 лет. "RMF FM" принадлежит холдингу "Grupa RMF".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред