Войска России в Донецкой области казнили украинцев, которые пытались сдаться в плен – США

Российские оккупанты в Донецкой области не помещали сдавшихся украинцев под стражу, а казнили их - США / Reuters

Соединенные Штаты Америки получили информацию, согласно которой войска России в Донецкой области казнили украинцев, пытавшихся сдаться в плен. В Вашингтоне утверждают, что сведения достоверные. Если это действительно правда, тогда россияне нарушили основной принцип права войны, предусматривающий запрет на произвольную казнь лиц, которые капитулировали или получили ранения. Об этом заявила специальный посланник Вашингтона по вопросам международного правосудия Бет Ван Шаак.

Как сообщает The Hill, на заседании Организации объединенных наций она рассказала о том, что военная часть России в окрестностях Донецка не помещала украинцев, которые сдались, под стражу, а казнила их. Информацию в Штатах считают достоверной.

"Теперь у нас есть достоверная информация о том, что действовавшая в окрестностях Донецка российская военная часть казнила украинцев, которые пытались сдаться, а не помещала их под стражу", - сказала Шаак.

По ее словам, если это правда, то Россия нарушила принцип права войны, который запрещает добровольную казнь лиц, которые сдались.

"Если это правда, это было бы нарушением основного принципа права войны: запрета на произвольную казнь гражданских лиц и комбатантов, которые капитулировали, ранения или другие формы инвалидизации", - подчеркнула Бет Ван Шаак.

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Преступления войск России в Буче

Оккупанты РФ в марте захватили город Буча Киевской области. Мэр города Анатолий Федорук 31 марта заявил, что силы обороны Украины освободили Бучу от оккупантов РФ.

Войска России во время отступления заминировали гражданские сооружения, объекты инфраструктуры и ряд участков.

Армия РФ творила зверства в Буче. Солдаты насиловали и убивали мирных украинцев. В ходе захвата россиянами города были убиты сотни гражданских лиц. Тела людей лежали на улицах. На многих из них были белые повязки. Некоторых людей расстреляли со связанными руками. Среди убитых и замученных женщины, дети и мужчины.

В братской могиле в Буче похоронили 280 местных жителей. Мэр Анатолий Федорук сказал, что некоторым погибшим было по 14 лет.

В России сказали, что убийства мирных жителей якобы произошло после вывода российских войск с Киевской области.

Однако спутниковые снимки компании Maxar Technologies продемонстрировали, что тела погибших людей на улицах Бучи стали появляться еще в середине марта, когда город контролировали российские оккупанты.

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