УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Войска России в Донецкой области казнили украинцев, которые пытались сдаться в плен – США

28 апреля 2022, 12:46

Группировка оккупантов РФ действовала в окрестностях Донецка.

войска РФ
Российские оккупанты в Донецкой области не помещали сдавшихся украинцев под стражу, а казнили их - США / Reuters

Соединенные Штаты Америки получили информацию, согласно которой войска России в Донецкой области казнили украинцев, пытавшихся сдаться в плен. В Вашингтоне утверждают, что сведения достоверные. Если это действительно правда, тогда россияне нарушили основной принцип права войны, предусматривающий запрет на произвольную казнь лиц, которые капитулировали или получили ранения. Об этом заявила специальный посланник Вашингтона по вопросам международного правосудия Бет Ван Шаак.

Как сообщает The Hill, на заседании Организации объединенных наций она рассказала о том, что военная часть России в окрестностях Донецка не помещала украинцев, которые сдались, под стражу, а казнила их. Информацию в Штатах считают достоверной.

"Теперь у нас есть достоверная информация о том, что действовавшая в окрестностях Донецка российская военная часть казнила украинцев, которые пытались сдаться, а не помещала их под стражу", - сказала Шаак.

По ее словам, если это правда, то Россия нарушила принцип права войны, который запрещает добровольную казнь лиц, которые сдались.

"Если это правда, это было бы нарушением основного принципа права войны: запрета на произвольную казнь гражданских лиц и комбатантов, которые капитулировали, ранения или другие формы инвалидизации", - подчеркнула Бет Ван Шаак.

Смотрите видео ТСН – прокурор рассказал о расследовании преступлений оккупантов РФ в Буче

Преступления войск России в Буче

Оккупанты РФ в марте захватили город Буча Киевской области. Мэр города Анатолий Федорук 31 марта заявил, что силы обороны Украины освободили Бучу от оккупантов РФ.

Войска России во время отступления заминировали гражданские сооружения, объекты инфраструктуры и ряд участков.

Армия РФ творила зверства в Буче. Солдаты насиловали и убивали мирных украинцев. В ходе захвата россиянами города были убиты сотни гражданских лиц. Тела людей лежали на улицах. На многих из них были белые повязки. Некоторых людей расстреляли со связанными руками. Среди убитых и замученных женщины, дети и мужчины.

В братской могиле в Буче похоронили 280 местных жителей. Мэр Анатолий Федорук сказал, что некоторым погибшим было по 14 лет.

В России сказали, что убийства мирных жителей якобы произошло после вывода российских войск с Киевской области.

Однако спутниковые снимки компании Maxar Technologies продемонстрировали, что тела погибших людей на улицах Бучи стали появляться еще в середине марта, когда город контролировали российские оккупанты.

Другие новости:

viber
новости России российские войска новости Украины новости Донбасса
Реклама
Популярное
Дорога будет дальней: пять знаков зодиака в мае могут покинуть все, что им ценноДорога будет дальней: пять знаков зодиака в мае могут покинуть все, что им ценно Гороскоп на сегодня, 25 апреля 2022: Тельцам – конфликты, Львам – успех, Козерогам – важные известияГороскоп на сегодня, 25 апреля 2022: Тельцам – конфликты, Львам – успех, Козерогам – важные известия Под водку и русскую попсу: Сеть взорвала вечеринка в Дании беженцев из ХарьковаПод водку и русскую попсу: Сеть взорвала вечеринка в Дании беженцев из Харькова Актриса "Сватов" рассказала, как отреагировали ее коллеги на нападение России на УкраинуАктриса "Сватов" рассказала, как отреагировали ее коллеги на нападение России на Украину Как кремлевский психопат публично унизил Генсека ООНКак кремлевский психопат публично унизил Генсека ООН
Поддержите Главред

Последние новости

13:07

Шел по заминированных полях, но собаку не бросил: украинец чудом добрался из Мариуполя в Запорожье

12:53

"Сифилис, который выдает себя за веснушки": Михаил Кацурин рассказал про "денацификацию" Бердянска

12:46

Войска России в Донецкой области казнили украинцев, которые пытались сдаться в плен – СШАВидео

12:40

Немецкий парламент поддержал предложение отправлять в Украину тяжелое оружиеВидео

12:00

Для каждой области Украины готовят отдельный каталог по восстановлению – ТимошенкоВидео

Реклама
11:47

Украинцы ликвидировали российского оккупанта с позывным "Путин"

11:45

Украине предстоит битва не только за Донбасс, но и за весь югмнение

11:39

Когда ЕС откажется от нефти и газа, Россию ждет такая бедность, какую она еще не видела – ПодолякВидео

11:09

Гороскоп на сегодня, 28 апреля 2022: Львам – интриги, Козерогам – судьбоносные знакомства, Рыбам – вещие сны

11:08

"Ни воды, ни света, потом газ пропал": 21-летняя девушка рассказала, как она рожала в захваченной БучеВидео

10:59

"Низкий уровень интеллекта": Вайкуле набросилась на Симоньян

10:53

"Что за дикость?": Осадчая вмешалась в скандал Билозир, Поляковой и Матвиенко

10:30

Гороскоп на завтра 29 апреля 2022: Ракам – деньги, Скорпионам – вещие сны, Козерогам – удача

10:19

Экс-холостяк сделал предложение своей девушке, на 17 лет моложе него

10:10

Новый куратор Кириенко и "референдум" по Донбассу в РФ: Путин задумал "большую победу" над ЗападомВидео

10:04

"Я стар, но все равно оккупантов надо бить": родители защитников Мариуполя пошли на фронтВидео

09:48

Панин покаялся перед Пугачевой и Галкиным

09:43

Война в Украине может длиться пять лет или даже десятилетие - глава британского МИД

09:12

В российско-украинской войне случился перелом: мир решил сообща мочить Россию в сортиремнение

09:05

Копеечное народное средство: как использовать соду в хозяйстве

Реклама
09:00

Ахеджакова рассказала, как изменился Путин за 16 лет у власти: "тогда я его поддерживала"

08:49

Украине решать, переносить ли войну на территорию России - госсекретарь Блинкен

08:33

"Половина - в плену, половина 200-е": узнав о потерях, целый полк оккупантов отказался воевать в УкраинеВидео

08:20

Украинская армия зрелищно уничтожила склады россиян на Юге: нет полусотни россиян и 14 машин

07:48

"Крейсер "Москва" этому свидетель": Гиркин уверен, что Крымский мост обречен на уничтожение

07:18

"Палачи из Богдановки": появились имена и фото оккупантов, которые издевались над украинцами под КиевомВидео

06:31

Из Стамбула в Вену: почему переговоры Украины и России могут переехатьмнение

06:25

"В СССР их бы расстреляли за такую войну": Арестович рассказал о позоре армии Путина под ХарьковомВидео

05:32

Гороскоп на май 2022 года для Весов: звездный час для незамужних и исцеление для всехВидео

05:00

Путин запугал всех, а Запад молчал: эксперт объяснил, почему Россия решилась напасть на УкраинуВидео

04:33

Инфаркт миокарда: какие симптомы не связаны с болью в груди

04:09

Военный эксперт рассказал, какие цели нес с собой саммит стран Запада на базе в Раммштайне

03:29

Конец черной полосы: кому из знаков повезет по-крупному в ближайшее время

02:55

Украина имеет всё больше условий для контрнаступления: эксперт объяснил, каким будет финал войныВидео

02:27

Доска позора: полный список продажных артистов-разжигателей войны

01:57

Генерал озвучил три возможных сценария войны: полностью Украину устраивает только один из нихВидео

01:27

Почему россияне ненавидят украинцев и поддерживают людоедскую политику Кремля - ответ эксперта

00:24

Орки выпустили по Сумской области более полусотни снарядов за пол часа

00:12

Друг Путина сделал прогноз об "очень сложной ситуации" в РФ – у Зеленского в ответ разнесли Кремль

27 апреля, среда
23:40

Украина получит мощное оружие: Арестович поведал, когда ждать ожесточенных боевВидео

Реклама
23:32

Александр Пономарев объявил в розыск близкого друга

23:04

Если Приднестровье вступит в войну против Украины, это будет означать, что анклаву конец – ПодолякВидео

22:59

В Харьковской области бойцы ВСУ взяли в плен пятерых орков

22:54

"Нам никто ничего не сказал": в семье Позитива случилось гореВидео

22:33

Подоляк о встрече Зеленского и Путина: Россия еще не избавилась от иллюзий

22:23

Великолепное видео: "Ой, у лузі червона калина" спели по всему миру

22:09

"Коли настане день, закінчиться війна": Илона Гвоздева снова станет невестойВидео

22:06

"Это звучит странно": Подоляк упрекнул ООН в безынициативностиВидео

21:40

Журналисты идентифицировали оккупантов, издевавшихся над священников на Киевщине

21:38

Минус квоты и пошлины на экспорт: Евросоюз на год откроет свою экономику для Украины – ЗеленскийВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять