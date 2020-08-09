"Никаких репрессий": Лукашенко заявил, что готов к диалогу с оппонентами власти

Александр Лукашенко обратился к своим оппонентам / Reuters

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что готов к диалогу с оппонентами власти, но на провокации ответ будет соответствующий.

Об этом он заявил в воскресенье, 9 августа, после голосования на избирательном участке, передает БЕЛТА.

"Если вы просто высказываете свою позицию или позицию кого-то, и там видно, что это Петров, Сидоров, Иванов, я это приветствую. Я готов с вами лично вести диалог. Если вы тенденциозно начинаете себя вести, я тоже это вижу и отношение соответствующее. А если вы провоцируете, получите в ответ то же самое", - заявил действующий президент Беларуси.

Лукашенко призвал своих оппонентов действовать "по закону", тогда "претензий не будет".

"Никто никаких репрессий в нарушение закона не предпринимал и предпринимать не будет. Исполняйте закон. Закон и только закон!", - подчеркнул белорусский лидер.

Как сообщал Главред, в воскресенье, 9 августа, в Беларуси проходят выборы президента. В 11 часов на одном из избирательных участков появился действующий глава Республики Александр Лукашенко - он проголосовал.

В ходе встречи с журналистами Лукашенко оценил ситуацию в стране.

"Нет, из-под контроля никто ничего не упустит. Ничего не выйдет. Это я вам гарантирую. Это главная задача действующей власти. Не только президента", - ответил Лукашенко на вопрос журналиста о том, есть ли повод опасаться, что обстановка выйдет из-под контроля.