Жесткий удар по Трампу: эксперт сделал прогноз о дальнейших событиях в США

Трампа ожидает масса судебных исков - эксперт / Скриншот YouTube

Американский истеблишмент непременно воспользуется ситуацией с беспорядками в США и попытается привлечь Дональда Трампа к ответственности после его ухода с поста президента. Его попытаются обвинить в провокации мятежа и попытке узурпировать власть.

Как рассказал российский политолог Федор Лукьянов в комментарии изданию ТАСС, после попытки штурма здания Конгресса Трампа перестали поддерживать даже его единомышленники, которые считают, что политик несет ответственность за эту ситуацию.

Поэтому, как только Трамп покинет пост главы государства, он столкнется со шквалом различных судебных исков, которые будут включать обвинения в попытке узурпации власти и провокации мятежа.

"Касаться это будет всего подряд, как его прошлой бизнес-деятельности, так и последних событий. Думаю, его могут постараться обвинить в подстрекательстве к мятежу, попытке узурпации власти", - сказал Лукьянов.Читайте такжеЯдерный удар от Трампа: в США предупредили об опасности

По его словам, Трамп пошел на конфликт с американским истеблишментом, и теперь элиты должны применить серьезные меры в отношении политика, чтобы в будущем никто не попытался повторить аналогичный сценарий.

"Трампа сейчас должны жестоко наказать в назидание всем остальным, чтобы не было желающих противопоставить себя истеблишменту снова", - подчеркнул эксперт.

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