Злоумышленники создали сайт-двойник "Ощадбанка": в финучреждении призвали к бдительности

В банке отмечают, что мошенники могут выманить у клиентов реквизиты платежных карт.

Мошенники создали фейковый сайт "Ощадбанка" и намерены противозаконно снимать деньги клиентов фото: rbc.ua

В Интернете создан и активно работает фейковый сайт oschadbk.com, который идентичен официальному сайту "Ощадбанка" www.oschadbank.ua.

По информации пресс-службы государственного банковского учреждения, двойник онлайн-банкинга создан с целью идентификации реквизитов платежных карт, которые мошенники будут использовать с преступной целью.

"Ощадбанк" уже обратился в Департамент киберполиции и Службы безопасности Украины для блокировки указанного сайта и проинформировал Национальный банк. Как обычно оказывается в подобных случаях, хостинг мошеннического сайта находится за границей, поэтому для его закрытия, возможно, понадобится определенное время", - сказано в сообщении.

В банке призвали клиентов пользоваться исключительно сайтом, адрес которого начинается с https://. Отмечается, что регистрация интернет-ресурса должна быть на национальном домене .UA.

Как ранее сообщалось, государственный банк "Ощадбанк" заплатил компании по бизнес-консалтингу и аналитике McKinsey порядка 15 миллионов гривен за предоставление услуг по управлению и консультациям. Компания должна была предоставить банку управленческие и консультационные услуги.