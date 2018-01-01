Чем грозит Трампу признание Крыма российским – Rzeczpospolita

Американский президент затеял опасную игру, отмечает издание.

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Можно предположить, что в лучшем случае это часть какой-то большой стратегической игры Пентагона и Белого дома, пишет польское издание Rzeczpospolita.

Когда главным врагом Америки был СССР, то госсекретарь Генри Киссинджер ради сдерживания Москвы пошел на сближение с Китаем. Сейчас возможна обратная ротация, ведь главным конкурентом Вашингтона стал Пекин.

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Издание называет ряд косвенным признаков, из которых можно заключить, что США и Россия могут пойти на сближение ради противостояния Китаю:

Однако если стратегия американцев действительно такова, то может так статься, что игра не стоит свеч. Признание аннексии Крыма означало бы согласие на нарушение Россией основополагающих принципов международного права и в очередной раз поощряло бы ее применять силу и дальше.

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Кроме того, тем самым США как бы соглашается на разделение Европы на сферы влияния, в результате чего Украина оказалась бы на восточной стороне, а Польша – на западной. Таким образом, Путин бы достиг своей главной цели. А вот у Трампа появилась бы серьезная проблема в Европе – не менее масштабная, чем сдерживание Китая.

Ранее в Белом доме подтвердили, что Дональд Трамп и Владимир Путин встретятся 16 июля в столице Финляндии — Хельсинки. Напомним, президенты США и РФ встречались в июле 2017 года в немецком Гамбурге в рамках саммита лидеров стран "Большой двадцатки".

Президент США уже рассказал, о чем будет говорить с главой России.

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