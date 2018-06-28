"Украина под ударом, а Путин в шоколаде": Die Welt назвало кошмарный сценарий встречи глав США и РФ

Предстоящая встреча глав США и России вызывает опасения у европейских лидеров: там еще помнят ошарашивающее заявление Дональда Трампа, что было бы неплохо, мол, вернуть РФ в состав G8. И теперь в ЕС не исключают возможность, что за их спиной Трамп пойдет Путину на уступки.

Об этом идет речь в публикации немецкого издания Die Welt.

"Учитывая отношения между Вашингтоном и Москвой, а также расследование Штатов в отношении предполагаемых российских манипуляций на выборах в США в 2016 году, неожиданные уступки Путину маловероятны. Однако когда речь заходит о Трампе, никакую вероятность нельзя исключать полностью", – пишет издание.

Кошмарным сценарием издание называет вариант, при котором Вашингтон и Москва сговорятся за спиной Европы. Например, США откажется участвовать в военных учениях НАТО на восточном фланге, так как те слишком дорого обходятся Штатам (такой аргумент вполне может озвучить Путин). Москва в свою очередь пообещает отказаться от аналогичных учений на западе России.

Читайте также Российский эксперт назвал главную цель Путина на встрече с Трампом

Если бы Трамп пошел на такую сделку, то подал бы это под "соусом": "Я великий дипломат, который добивается мира в Европе. И могу договориться даже с умным и страшным Путиным".

Однако подобная сделка ослабила бы НАТО. Не говоря уже о возросших рисках для стран, которые рассчитывают на защиту Альянса – в том числе речь идет и об Украине.

"Если Путин и Трамп договорятся об отмене или хотя бы ослаблении американских санкций в обмен на обещание снизить военное напряжение на востоке Украины, то европейцы окажутся под давлением. А санкционный альянс Ангелы Меркель в Европе может распасться после четырех лет существования", – отмечает немецкое издание.

Читайте также Die Welt: Фейковое убийство Бабченко может стать подарком для Кремля

Такой сценарий маловероятен. Однако если встреча состоится, то сам факт, что самый влиятельный человек в мире встречается с Путиным на равных, на нейтральной территории, будто с генсеком ЦК КПСС, уже сильно укрепит его имидж. Это в свою очередь приблизит главу РФ к его долгосрочной цели – установлению мирового порядка, в котором за аннексию Крыма не наказывают санкциями, а ЕС и США предоставляют России полную свободу действий на постсоветском пространстве.

Напомним, 6 апреля США ввели новые масштабные санкции против окружения президента РФ Владимира Путина. В санкционный список попали 15 компаний и российские олигархи, состояние которых превышает миллиард долларов.

Позже первый вице-спикер Госдумы РФ Иван Мельников заявил, что в стране разработан законопроект с ограничением на поставку в нее товаров и услуг американского происхождения.

Кроме того, в России решили создать правительственное ведомство по борьбе с санкциями.

А уже в мае США сообщили о новых санкциях против ряда российских военных структур, включая институт минобороны, конструкторское бюро и учебный центр под Санкт-Петербургом.

4 июня президент РФ Владимир Путин одобрил решение о контрсанкциях. На официальном портале правовой информации РФ опубликован подписанный главой российского государства закон "О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств".

11 июня США расширили санкции против России. Министерство финансов США ввело санкции в отношении трех физических лиц и пяти компаний из РФ.