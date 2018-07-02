Чем грозит Трампу признание Крыма российским – Rzeczpospolita

Американский президент затеял опасную игру, отмечает издание.
В субботу президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает возможности признания аннексированного Крыма российским и отмены соответствующих санкций против России.
Можно предположить, что в лучшем случае это часть какой-то большой стратегической игры Пентагона и Белого дома, пишет польское издание Rzeczpospolita.
Когда главным врагом Америки был СССР, то госсекретарь Генри Киссинджер ради сдерживания Москвы пошел на сближение с Китаем. Сейчас возможна обратная ротация, ведь главным конкурентом Вашингтона стал Пекин.
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Издание называет ряд косвенным признаков, из которых можно заключить, что США и Россия могут пойти на сближение ради противостояния Китаю:
- Трамп предложил вернуть Путина в G8,
- пошел на сотрудничество в Сирии,
- готов еще и украинский Крым уступить.
Однако если стратегия американцев действительно такова, то может так статься, что игра не стоит свеч. Признание аннексии Крыма означало бы согласие на нарушение Россией основополагающих принципов международного права и в очередной раз поощряло бы ее применять силу и дальше.
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Кроме того, тем самым США как бы соглашается на разделение Европы на сферы влияния, в результате чего Украина оказалась бы на восточной стороне, а Польша – на западной. Таким образом, Путин бы достиг своей главной цели. А вот у Трампа появилась бы серьезная проблема в Европе – не менее масштабная, чем сдерживание Китая.
Ранее в Белом доме подтвердили, что Дональд Трамп и Владимир Путин встретятся 16 июля в столице Финляндии — Хельсинки. Напомним, президенты США и РФ встречались в июле 2017 года в немецком Гамбурге в рамках саммита лидеров стран "Большой двадцатки".
Президент США уже рассказал, о чем будет говорить с главой России.