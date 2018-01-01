Генсеком НАТО может стать немецкий "суперминистр"

В случае избрания фон дер Ляйен станет первой женщиной на посту альянса.

Reuters

На пост Генсека НАТО рассматривается кандидатура министра обороны ФРГ 60-летней Урсулы фон дер Ляйен , которую в немецкой прессе уже окрестили "суперняней" и "суперминистром", а также человеком с жесточайшей дисциплиной.

Об этом сообщает газета Die Welt со ссылкой на свои источники.

Представители НАТО и дипломаты считают ее кандидатуру "хорошим выбором".

Урсула фон дер Ляйен с 2013 года — первая женщина на посту министра обороны Германии.

"Министр обороны ФРГ фон дер Ляйен пользуется в альянсе блестящей репутацией, - приводит издание слова высокопоставленного представителя НАТО. - У нее есть стратегическое чутье, она хорошо разбирается в своем деле, все министры слушают, когда она говорит". Кроме того, по словам источника, она "заботится о небольших странах в альянсе".

Другой источник газеты, дипломат из страны - члена НАТО, высказал мнение, что Германия при фон дер Ляйен "значительно активизировала свои усилия в альянсе". "Она стала бы хорошим выбором на пост генерального секретаря", — заявил собеседник издания.

Как пишет газета, возражения относительно кандидатуры фон дер Ляйен выразила Турции. В то же время они не столь критичны, просто "у Анкары есть определенные ожидания, которые должны быть выполнены".

В случае избрания фон дер Ляйен станет первой женщиной на посту альянса.

Врач-гинеколог, мать семерых детей, в 2003 году она ушла из медицины в политику, в правящую партию Германии — Христианско-демократический союз.

Через два года заняла должность министра по делам семьи. За четыре года службы она добилась изменений в системе выплат родителям, у отцов появилась возможность уйти в декрет.

Госпожа фон дер Ляйен известна как автор инициативы по "борьбе" с детской порнографией в интернете, которую СМИ назвали абсурдной. Суть в том, что провайдеры должны были показывать пользователю знак "Стоп" при открытии страницы из секретного черного списка. Однако, кликнув на запрещающий баннер, пользователь без ограничений переходил на запрашиваемый сайт, пишет bfm.ru.

Все свои инициативы фон дер Ляйен отстаивала с особым упорством. Так, например, весной 2012 года при обсуждении вопроса о повышении процента женщин-менеджеров в больших немецких компаниях фон дер Ляйен грозилась пойти против партии и провести закон через парламент с помощью голосов оппозиции. Конфликт уладили, но с тех пор многие прочат министра в преемницы Меркель.

В сентябре 2013 года, после победы ХДС на выборах Меркель предложила фон дер Ляйнен пост министра здравоохранения. Урсула фон дер Ляйен восприняла это как понижение и, по версии журнала Spiegel, даже пригрозила канцлеру уйти из ее команды. Ангела Меркель была вынуждена назначить фон дер Ляйен на более влиятельный пост — министра обороны.

С 2015 года Урсула борется за повышение количества женщин в армии, за создание условий для совмещения службы и семьи, за расширение возможностей ухода за ребенком в казармах и ограничение частых передислокаций солдат до необходимого минимума, формирует масштабное перевооружение и оснащение вооруженных сил.

В мае 2017 года, когда задержали обер-лейтенанта бундсвера за планирование терактов, фон дер Ляйен обвинила командиров в сокрытии его крайне правых взглядов, а бундсвер — в "слабости" и "проблемах с ориентирами". По мнению журналистов Der Spiegel, между министром и бундсвером отсутствует доверие, а фон дер Ляйен таким образом хотела спасти свою личную политическую карьеру.

Срок полномочий главы НАТО Столтенберга истекает в 2020 году.