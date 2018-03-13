Рекса Тиллерсона уволили с поста госсекретаря США: первые подробности

Его место займет директор ЦРУ Майк Помпео.

Госсекретарь Рекс Тиллерсон лишился своего поста. Теперь эту должность займет директор ЦРУ Майк Помпео.

Как пишет The Washington Post, президент США Дональд Трамп поблагодарил Тиллерсона за службу и добавил, что Помпео на новом месте работы "справится фантастически".

Трамп также назвал нового руководителя ЦРУ. Им стала Джина Хэспел. Она станет первой женщиной, которая возглавит разведывательное ведомство.

По данным издания, Трамп попросил Тиллерсона уйти в отставку еще в пятницу, 9 марта. По каким причинам принято такое решение, не уточняется.

Ранее Тиллерсон согласился с обвинениями России в причастности к отравлению Скрипаля. У нас есть полная уверенность в расследовании, которое проводит Великобритания, заявил он.

Напомним, главой Европола впервые избрали женщину. Этот пост Катрин де Болль доверили на четыре года.