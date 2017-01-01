Генерал дал позитивный прогноз по Донбассу

Во время праздников на востоке нашей страны снизится интенсивность ведения боевых действий, считает Романенко.

Преодоление последствий войн для стран занимает годы, десятки лет, отметил Игорь Романенко Главред

Генерал-лейтенант запаса, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор, экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко считает, что в 2018 году удастся остановить ведения активных боевых действий на Донбассе

На новогодние и рождественские праздники интенсивность боевых действий снизится, но это не значит, что россияне и их марионетки откажутся от провокаций, рассказал он на чате в "Главреде".

"Считаю, что в 2018 году удастся остановить ведения активных боевых действий. Но для ликвидация других последствий войны потребуются годы. Это может произойти при условии дальнейшего усиления американских и европейских санкций и введения миротворцев ООН на территорию Украины", — отметил гость.

По его словам, опыт локальных войн в мире показывает, что преодоление последствий противостояния для государства занимает годы, десятки лет. "Есть военная оценка: год ведения войны с использованием минирования потребует до пяти лет для восстановления этой территории. Отсюда — если Украина это будет делать самостоятельно, уйдут десятки лет, если же будет оказана международная помощь — до 5-10 лет", — заявил собеседник.

Ранее замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука говорил "Главреду", что политически кремлевские начальники не желают расширять захваченную территорию Донбасса, а хотят ее покинуть, но на своих условиях.