Офицер запаса объяснил, что выдает далеко не мирные намерения России

Российская Федерация готовится к продолжению агрессии, говорит Мирослав Гай.

Мирослав Гай Главред

готова продолжать агрессию — увеличила бюджеты на военный сектор и приняла законы, позволяющие в краткий срок мобилизовать страну для войны.

Об этом волонтер, воевавший в зоне АТО, глава благотворительного фонда "Мир и Ко", офицер запаса в оперативном резерве 95-й бригады Мирослав Гай рассказал в комментарии "Главреду".

"Следует отметить, что в последнее время Российская Федерация, сократив расходы на социальные статьи бюджета, увеличила бюджет на оборонный комплекс, на свою военную машину", — напомнил бывший участник АТО.

"Также в последнее время в России наращивали законодательную базу для возможной дальнейшей агрессии. Например, в прошлом году РФ приняла закон, которым позволила российским военнослужащим подписывать краткосрочные контракты для работы за границей. Причем разрешила это делать даже военнослужащим после срочной службы. То есть Россия может перебросить часть военных на тот срок, который ей удобен — хоть на неделю, хоть на две, для выполнения нужных ей операций", — говорит волонтер.

"К тому же, РФ во всех приграничных областях сменила губернаторов, назначив тех людей, которые либо проходили службу в ФСБ, либо являются бывшими военными. Также все граничащие с Украиной районы Россия перевела в подчинение военным администрациям. Буквально на прошлой неделе РФ приняла поправки к закону о мобилизации, касающиеся новых правил мобилизации военнообязанных во время военного положения", — напомнил офицер запаса.

"Так что по документам мы видим, что Российская Федерация готовится к продолжению агрессии. Будет эта агрессия направлена против Украины или в адрес какой-то другой страны — мы не знаем. Известно только то, что РФ готовится к агрессии. Она увеличила бюджеты на военный сектор и приняла законы, которые позволяют ей в краткий срок мобилизовать страну для войны", — подчеркнул бывший участник боевых действий на Донбассе.

"В последние 25 лет РФ ведет исключительно захватнические войны на чужой территории, поэтому не думаю, что принятые законы — это законы оборонного характера. Практика показывает, что Россия готовится нападать. На кого — не известно. Однако наши зарубежные партнеры — США и страны НАТО — крайне обеспокоены действиями РФ. На Донбасс приезжал главнокомандующий вооруженных сил Швеции и вместе с нашим начальником Генштаба они знакомились там с ситуацией", — говорит волонтер.

"То есть, как мы видим, война на Донбассе и агрессия РФ прекращает быть исключительно украинской проблемой. В этой агрессии видят опасность и европейские страны, в частности, Швеция. Учения "Запад-2017" показали всему миру, что эти учения были проведены с нарушениями всех правил. РФ проводила учения своих ядерных отрядов, перебрасывала целую танковую армию к нашим границам и т.д. Все это говорит далеко не о мирных намерениях России", — резюмировал Мирослав Гай.

Напомним, ранее Гай рассказал, что сосредоточенные на Донбассе 11 тысяч российских военных нужны Кремлю, чтобы поддерживать тлеющий конфликт на востоке Украины или помочь РФ развернуть больший контингент.

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