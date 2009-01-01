Определение врага. Почему в Украине не введено военное положение

Россия может использовать введение ВП для оправдание своих действий на Донбассе против Украины и расширения экспансии, говорит Мирослав Гай.

Мирослав Гай Главред

Несмотря на активизацию дискуссий о необходимости(ВП), связанного с вооруженным конфликтом и российской агрессией на Донбассе, оно вряд ли будет введено.

Об этом офицер запаса в оперативном резерве 95-й ДШБ, руководитель благотворительного фонда "Мир и Ко" Мирослав Гай рассказал на чате в "Главреде".

"Военное положение вряд ли будет введено в ближайшее время, на мой взгляд. Хотя подчеркиваю, что я не являюсь военным экспертом и юристом. Потому что введение ВП требует определения врага. И хотя мы знаем, что воюем с Россией, РФ официально не объявляла нам войну, поэтому эта война называется "гибридной". Она не подпадает под тот опыт, с которым мировое сообщество сталкивалась в течение последних ста лет. К тому же, введение военного положения может быть использовано Россией для оправдания своих действий на Донбассе против Украины и расширения экспансии", — говорит волонтер.

"С другой стороны, военное положение дало бы военным возможность работать более эффективно, ведь сейчас возникает много юридических коллизий, например, возможность использования военными тех или иных зданий для дислокации личного состава или раненых, контрольно-пропускной режим и допуск населения в те или иные места, а также действия в отношении противника", — подчеркнул бывший участник АТО.

"Однако я не сомневаюсь, что если российская агрессия возобновится и будут попытки расширить оккупированные территории, то военное командование страны будет вынуждено пойти на такой шаг", — добавил он.

Комментируя вопрос, какой смысл объявлять на Донбассе "режимы тишины", если они ни разу так и не выполнялись, Мирослав Гай заметил: "Несмотря на эскалации и потери с обеих сторон интенсивность боевых действий на Донбассе после "Минска" гораздо ниже, чем была в 2014-м или 2015 годах. Но поддержание постоянного очага необходимо Москве для спекуляций и шантажа на дипломатической арене боевых действий".

Напомним, ранее офицер запаса рассказал, почему у россиян после штурма Авдеевки "хреновое настроение".

Больше читайте на "Главреде": "Волонтер Мирослав Гай: ігри в "народні республіки" завершено — керівництво перейде військовим РФ".