Савченко обратилась к Путину с личной просьбой

По мнению нардепа, политическая гордость не имеет значения, когда речь идет о человеческих жизнях.

УНИАН

В ходеобратилась к президенту РФ Владимиру Путину.

"Владимир Путин, вы отлично знаете, что я не писала вам письмо о личном помиловании. Но теперь как украинка я прошу вас отпустить всех пленных украинцев", – заявила она.

Она напомнила, что странам необходим диалог необходим, а диалог начинается с первого шага.

"Двадцать граждан РФ находятся в Украине. Заберите их, пожалуйста, покажите, что ваши люди вам небезразличны", – добавила Савченко.

По ее мнению, политическая гордость не имеет значения, когда речь идет о человеческих жизнях.

При это нардеп в очередной раз подчеркнула, что не знакома с кумом президента РФ Виктором Медведчуком, а также не ездила в РФ, "кроме, как к Карпюку и Клыху". Свое пребывание в российской тюрьме в качестве добровольного визита в Россию она не засчитывает.

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После брифинга Савченко отправилась на допрос в СБУ по делу руководителя центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана.

Ранее Савченко заявляла, что прибудет посетит ведомство, только если ей "передут наручно вызов в качестве свидетеля в Службу безопасности Украины, после чего в установленный законом Украины трехдневный срок я прибуду на допрос в СБУ".

Ранее в Раде обвинили Савченко в побеге в Россию. Также о том, что Савченко нет на заседании ПАСЕ, уже писал журналист Андрей Дзиндзя. Однако сама Савченко опубликовала фото с сессии ПАСЕ в Страсбурге на своей странице в Facebook.

СМИ сообщили, что СБУ готовится обвинить Савченко в подготовке военного переворота в Украине. Внимание СБУ к себе нардеп привлекла еще полгода назад, когда обсуждала с несколькими высокопоставленными офицерами ГУР Министерства обороны во главе с "Кедром" (он же майор 8-го полка спецназа ГУР Павел Балов) возможное изменение ситуации в стране.