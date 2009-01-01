ЗРК "Бук" в Крыму. Эксперт объяснил, почему Россия сама себя пугает

В РФ идет перевооружение на технику поновее, поэтому старое нужно куда-то девать, говорит Николай Сунгуровский.

Николай Сунгуровский Главред

Переброска Россией взенитно-ракетных комплексов "Бук" — это попытка Кремля запугать силы НАТО в Черном море и даже замахнуться на Средиземноморье.

Об этом директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский рассказал в комментарии "Главреду".

"Если Россия разместит в Крыму ЗРК "Бук", то это не создаст больше угроз для Украины, чем уже создано Кремлем. "Бук" — это довольно мощная система противовоздушной обороны, модернизированная. Но — мы (украинские самолеты) туда летать не собираемся", — говорит военный эксперт.

"Сложно оценить степень милитаризации Крыма просто потому, что невозможно оценить степень милитаризации военной базы. А полуостров уже давно превратился в военную базу — огромную и самообеспечиваемую. Ведь в Крыму находится больше десятка предприятий оборонно-промышленного комплекса, которые уже включены в ОПК России. А если учесть еще и поставки такого плана из России, то можно утверждать, что Крым сегодня — это мощная военная база, непотопляемый авианосец в Черном море", — подчеркнул директор военных программ Центра Разумкова.

По его мнению, таким образом, Россия позиционирует себя как сторону, которая противостоит НАТО в Черноморском бассейне. Причем по силе она не уступает группировке НАТО в этом регионе, а также претендует еще и на Средиземноморье.

"Вообще, Россия сейчас занимается тем, что сама себя пугает. Ей же нужно было куда-то деть эти "Буки" в то время, когда идет перевооружение на более совершенные комплексы, а старое нужно куда-то девать. Но это уже ее внутренняя политика…", — считает эксперт.

"Что касается угроз для Украины со стороны России, то уже множество экспертов высказывались о том, возможна ли полномасштабная агрессия. Рассматривать отдельно удар со стороны Крыма, я думаю, не стоит, поскольку это маловероятно. Если Россия и решит нанести такой удар, то он будет не один — удары последуют с нескольких направлений", — уверен директор военных программ Центра Разумкова.

"В принципе, такая милитаризация всей прифронтовой зоны — накопление сил в Крыму, создание армии и мотострелковой дивизии на границе с Украиной, возможные последствия учений "Запад-2017" в Беларуси и так далее — все это складывается в такую картинку, которая, по мнению Кремля, должна просто ужаснуть Киев и Запад и заставить их идти на уступки России", — подытожил Николай Сунгуровский.

Ранее "Главред" сообщал, что у восточных границ Украины развернуты подразделения ВС РФ численностью почти в 50 тыс. "штыков", около 470 танков, свыше 1 тыс. 700 боевых бронированных машин, около 390 артиллерийских систем и 220 систем залпового огня, около 490 боевых самолетов, сотни вертолетов, 24 боевых корабля. А в аннексированном Крыму расположены более 20-ти тысяч воинов.