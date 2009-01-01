На Полтавщине глава райгосадминистрации попалась пьяной за рулем — нардеп

Копы составили протокол, но чиновница оказалась его подписывать, отметил Мосийчук.

Сотрудники полиции, иллюстрация УНИАН

В среду, 20 сентября, в Полтавской области полицейские остановили автомобиль, за рулем которого была председатель Лубенской райгосадминистрации региона Татьяна Качаненко, правоохранители выяснили, что она находилась в

Об этом народный депутат Игорь Мосийчук написал на своей странице в Facebook.

В то же время он уточнил, что инцидент случился на 214-м километре трассы Киев — Харьков.

"… в результате проведения теста было установлено, что Татьяна Качаненко находится в состоянии алкогольного опьянения — 2,6 промилле (алкоголя — Ред.)", — отметил политик.

По его сведениям, копы составили протокол, но глава РГА отказалась подписывать документ, "начала звонить кому-то из своих покровителей и просить замять эту ситуацию, угрожала полицейским, а когда ничего не помогло — просто расплакалась".

"… готовлю соответствующее депутатское обращение на имя президента Украины Петра Порошенко с требованием немедленно уволить с занимаемой должности председателя Лубенской райгосадминистрации Полтавской области Татьяну Качаненко", — добавил Мосийчук.

Ранее глава общественной организации "Варта 1", депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич сообщил, что 11 августа в Каменка-Бугском районе Львовщины правоохранители остановили авто, за его рулем оказался пьяный нардеп Андрей Антоныщак.