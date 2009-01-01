Моуриньо о победе МЮ в финале Лиги Европы: играл очень умно

Англичане постарались нивелировать сильные качества противника, отметил главный тренер "Манчестер Юнайтед".

Жозе Моуриньо Reuters

Главный тренер английского клубапортугалецсчитает, что вего подопечные очень умно играли с нидерландским "Аяксом".

Об этом он рассказал после противостояния, пишет football.ua.

В то же время специалист подчеркнул, что команда достигла цели — вернулась в Лигу чемпионов, завоевав очень важный трофей (кубок ЛЕ — Ред.).

"Это конец очень сложного сезона, но очень-очень хорошего", — заявил наставник. По его словам, теперь у "Манчестер Юнайтед" есть все трофеи мирового футбола.

"Мы с самого начала держали это в уме. Мы всегда думали, что можем выиграть Лигу Европы... Мы играли очень умно. Мы знали, что можем победить, и сделали это в отличной манере", — добавил Моуриньо.

"Мы знали, в чем они лучше нас, а в чем мы лучше их. И мы постарались нивелировать их сильные качества. Все прошло очень удачно. Мы завоевали три трофея в этом сезоне, вышли в Лигу чемпионов. Я очень доволен игроками в этом сложнейшем сезоне", — cказал португалец.

Ранее сообщалось, что в финальном матче Лиги Европы "Манчестер Юнайтед" победил "Аякс" со счетом 2:0. Узнать больше об игре, а также посмотреть фотографии и видео, можно здесь.