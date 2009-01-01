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Sport Life стал новым оператором фитнес-центра "Фитнес Блокбастер" на Оболони

Сегодня, 13:50

Владельцы клиентских абонементов "Фитнес Блокбастер" смогут посещать любой из 50 клубов сети в Украине.

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Sport Life
Теперь жители одного из самых динамичных районов столицы — Оболони — смогут посещать фитнес-клуб Sport Life в РЦ "Блокбастер". Ведь самый большой в Украине фитнес-оператор — сеть фитнес-клубов Sport Life взяла в управление фитнес-центр "Фитнес Блокбастер".

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил управляющий РЦ "Блокбастер", Алексей Романец. "Руководство РЦ приняло решение о сотрудничестве с сетью фитнес-клубов Sport Life, которая отныне будет нашим оператором", — сообщил он.

Алексей Романец также подчеркнул: "С точки зрения посещаемости РЦ "Блокбастер" имеет определенную сложность, поскольку это комплекс выходного дня. Фитнес помогает дозаполнить комплекс в будние дни утром и вечером, когда люди занимаются спортом и тем самым генерируют поток.

К сожалению, затраты на содержание фитнес-центра растут и рост затрат на данный момент превышает рост доходов, поскольку скачок цен на коммунальные услуги снижает покупательскую способность населения, которая является основным двигателем торговли. Рентабельность страдает и приходится постоянно применять методы по энергоэкономии. Пообщавшись со специалистами компании Sport Life, приятно осознавать, что по вопросам энергоэффективности и энергоэкономии мы имеем дело с профессионалами в этом деле. Sport Life — лидер рынка фитнес-индустрии и на сегодняшний день сложно найти более квалифицированную компанию, которая смогла бы управлять клубом лучше".

По словам директора по маркетингу сети фитнес-клубов Sport Life Александры Писанко, присутствующей на пресс-конференции, Sport Life имеет огромный опыт оперирования фитнес-клубами, поэтому и было принято решение — принять "Фитнес Блокбастер" в свою сеть. Будущий клуб Sport Life становится клубом формата Lux & SPA.

Она также сообщила: "Владельцы клиентских абонементов "Фитнес Блокбастер" смогут посещать любой из 50 клубов сети в Украине, 24 из которых — в столице, и 26 — в регионах. Преимущества очевидны: это не только возможность посещать клуб в наиболее удобном районе города, но и выбор среди преимуществ различных клубов от оборудованных согласно современным требованиям тренажерных залов с эксклюзивными кардиотеатрами, силовыми и грузо-блочными тренажерами, зон стретчинга, групповых студий и студий сайкла, до лучших сквош-кортов, лаунж-зон и SPA-центров.

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Александра Писанко и Алексей Романец Sport Life

С 1 февраля в "Фитнес Блокбастер" проходит модернизация и глобальная реконструкция: будут расширены тренажерный зал, студии групповых программ. Будет обновлен парк тренажерного оборудования на современное от лучших американских производителей, в т. ч. — лучшие кардио, силовые и грузо-блочные тренажеры. Модернизируется система очистки воды бассейнов, которая будет проходить в 5 этапов обеззараживания озоном и ультрафиолетом. Будут достроены 2 сквош-корта, построена новая лаунж-зона, проведены ре-дизайны студий и детского клуба, заменена система вентиляции".

В конце пресс-конференции был подписан двусторонний Меморандум о стратегическом сотрудничестве для популяризации фитнеса и здорового образа жизни.

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Александра Писанко и Алексей Романец Sport Life

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Sport Life, Оболонь, Алексей Романец, Александра Писанко, Фитнес Блокбастер
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