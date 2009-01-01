В Киеве раскрыто громкое убийство директора стоматологии

Полиция задержала организатор убийства, а еще 4 участников группировки поймали на территории трех областей.

facebook.com/police.gov.ua/ В Киеве полицейские раскрыли убийство руководителя стоматологических клиник, которое произошло летом 2016 года на Печерской площади, когда неизвестные на мотоцикле подъехали к внедорожнику предпринимателя и выстрелили в него несколько раз. От полученных ран он умер.

В конце прошлой недели в Киеве был задержан организатор убийства, а еще четырех участников группировки поймали в ходе спецоперации на территории Киевской, Житомирской и Черниговской областей.

"Подозреваемые — молодые люди, спортсмены, несудимые, работали в частных охранных структурах, а организатор убийства руководил такой фирмой. Стрелок — бывший военнослужащий. Мотив — личная жизнь и старые конфликты", — рассказал глава полиции Киева Андрей Крищенко.

Членов группировки подозревают также в стрельбе из гранатомета по СТО в Киеве в феврале 2016 года и в других преступлениях.

Ранее сообщалось, что в Печерском районе столицы на бульваре "Дружбы Народов" неизвестные убили водителя внедорожника.