Назван простой способ избежать инфаркта и инсульта

Исследователи провели эксперимент, в котором приняли участие сотни людей.
При температуре воды 41 градус по Цельсия достигается максимальный оздоровительный эффект, пишет MedikForum со ссылкой на исследователей.
По данным издания, в эксперименте ученых приняли участие почти 900 мужчин и женщин, добровольцы принимали ванны в среднем по 12 минут.
"Замеры и анализ биохимических показателей работы организма в такие моменты показали: горячая вода способствует улучшению в кровоснабжении миокарда, снижению артериального давления", — отметило издание.
Врачи утверждают, что привычка нежиться в ванне помогает устранить процессы, которые ведут к отвердению стенок артерий, повышающему угрозу образования тромбов и закупорки сосудов.
Ранее американские ученые из Чикагского университета и Университета штата Огайо провели серию экспериментов и пришли к выводу, что использование китайских палочек позволяет формировать особый механизм удовольствия от поедания пищи, а это способствует более здоровому отношению к еде и защищает от злоупотребления калорийными продуктами.
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