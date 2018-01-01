Дипломат объяснил, в чем главная ошибка Волкера относительно России и Крыма

Украине нужно выждать момент, чтобы победить РФ, считает эксперт.

Волкер ошибся: РФ Крым не вернет.

Россия Украине аннексированный Крым не вернет.

Об этом заявил во время чата на "Главреде" дипломат, руководитель Фонда "Майдан иностранных дел" Богдан Яременко, комментируя заявление специального представителя Госдепа США по Украине Курта Волкера, что РФ рано или поздно вернет Украине аннексированный полуостров.

"Не помню этой цитаты Курта Волкера. Но если он сказал это, то ошибся. Россия никогда никому ничего не возвращала", – заявил дипломат.

Он напомнил, что Литва, Латвия и Эстония завоевали свою независимость, в том числе путем жертв и жизнями своих патриотов.

"Мы в "Майдане иностранных дел" недавно осуществили интеллектуальную провокацию – обнародовали доклад о возможности силового вооруженного разрешения конфликта с Россией. С нашей точки зрения, такая возможность может возникнуть через 6-10 лет в случае, если изменение политического режима в России повлечет временную короткую потерю управляемости ее вооруженными силами. Эта гипотеза подтверждена некоторыми другими аргументами – заходите, читайте", – предложил эксперт.

Ранее Яременко пояснил последствия выхода США из ядерного соглашения с Ираном. По мнению дипломата, такое опрометчивое решение может спровоцировать эскалацию.

Напомним, Волкер рассказал, кто может положить конец войне на Донбассе. По его мнению, миротворческая миссия Организации Объединенных наций на Донбассе может разблокировать выполнение Минских соглашений.

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