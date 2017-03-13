Никита Джигурда собрался на "Евровидение" от ДНР

Артист также агитировал за российского политика Владимира Жириновского.

Никита Джигурда Instagram

Об этом артист написал на своей странице в Instagram.

Представлять он будет соответственно временно оккупированную часть Донецкой области.

По словам Джигурды, его идею одобрил так называемый "председатель народного совета ДНР" Денис Пушилин, пишет kp.ua.

"Он одобрил мое участие на Евровидении от ДНР. Огня троллинг, как святое причастие и мирного милосердия пример!" — написал актер к своему посту. Слово "троллинг" он употребил, так как считает такую поездку и свое участие в конкурсе объективно не возможным.

К своему посту Джигурда прикрепил видео, где с Пушилиным обсуждал еще санкции, а также агитировал за российского политика Владимира Жириновского.

Публикация от НИКИТА ДЖИГУРДА (18+) (@instadzhigurda) Мар 13 2017 в 11:22 PDT

Напомним, Шендерович о российской участнице на "Евровидении-2017": придумали, как насолить Украине.