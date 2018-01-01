Астролог предупредил о новой волне экономического кризиса

Мировая экономическая система стоит на пороге очень мощной трансформации, отметил Никишин.

Скачки курса валюты ожидаются, сказал Игорь Никишин Главред

Директор Украинского астрологического института Павла Глобы, астролог Игорь Никишин спрогнозировал, что мировая экономическая система стоит на пороге очень мощной трансформации, которая будет продолжаться и в 2019 году.

Риски новой волны экономического кризиса возрастают с мая по ноябрь, хотя это могут быть лишь первые вестники, рассказал эксперт на чате в "Главреде".

"Насчет курса валюты, то скачки, безусловно, ожидаются, причем достаточно резкие, но точную амплитуду пока сказать не могу — не настолько детально прорабатывал именно прогноз курса гривни", — заявил он.

Ранее Игорь Никишин спрогнозировал, что в сентябре-октябре 2018-м Евросоюз может быть на грани распада, но, в итоге, этого все же не произойдет, также будет кризис в 2020-2021 годы, когда могут отпадать отдельные государства.