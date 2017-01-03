Сеть возмущена "реформой" оккупантов в Крыму. От поезда оставили один вагон, опубликовано фото

Теперь поезд от Джанкоя до Керчи состоит из...одного вагона.

После новогодних праздников оккупационные власти полуострова принялись за "реформирование" Крымской железной дороги.

Так называемая реструктуризация началась с увеличения вдвое цен на проезд и сокращения числа вагонов в поездах и электричках, сообщает "24 канал".

Теперь поезд от Джанкоя до г. Керчь состоит из...одного вагона. Пассажиры, которые на себе ощутили все "радости" оккупантской модернизации, не скрывают возмущения.

"Крым. Так теперь выглядит поезд Керчь-Джанкой: 1 вагон, люди 210 км едут стоя, дышать нечем, цены увеличили в 2 раза", — написал в Twitter пользователь с ником "Крымский бандеровец".

Крым. Так теперь выглядит поезд Керчь-Джанкой: 1 вагон, люди 210 км едут стоя, дышать нечем, цены увеличили в 2 раза https://t.co/FEuQqXB2NG pic.twitter.com/uWyyK6M0xc — КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) 3 січня 2017 р.

Одна из пассажирок данного поезда на своей странице в соцсети жалуется: "я, конечно, всё понимаю, второе января, все хотят отдохнуть. Но не до такой же степени, чтоб на кучу народу пустить один вагон!!! Мест на всех не хватило, некоторые ехали стоя!!! Дышать нечем, просто издевательство над людьми! И за это подняли цены на билеты в два раза?", — пишет она.

Как пишут крымские СМИ, с 1 января на пригородные поезда в Крыму установлена "экономически обоснованная" цена. Так, с 1 января 2017 года предельный тариф на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении составит 1,40 рублей за километр, тариф на перевозку детей в возрасте от пяти до семи лет – 0,35 рублей за километр.

Между тем, пользователи сети взорвались негодованием и злорадством.

Невільний Крим: Константинов продолжает разваливать "бендеровскую" Украину своими успехами))",— пишут в Сети.

Ukonon:‏ "Жизнь наладилась не то что при укропах, в составе девять вагонов плюс к проходящим поездам парочку в Джанкое цепляли". Natalia Kapinus:‏ "ужс....как для перевозки скота:((".

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Напомним, 1 января в день годовщины со дня рождения лидера ОУН Степана Бандеры. "глава" Крыма Сергей Аксенов был возмущен, что в Украине прошли факельные шествия.

По его мнению, "празднуя день рождения отца украинского национализма Степана Бандеры и устраивая в честь него факельные шествия", Украина якобы разрушает государственность и уничтожает международный имидж".