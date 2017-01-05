В Крыму продолжают "улучшать" железную дорогу: поезд Феодосия — Джанкой сократили до двух вагонов

С 1 января Крымская железная дорога вдвое повысила цены на проезд.
Об этом со ссылкой на сайт железной дороги Крыма сообщает Kafanews.com.
С 1 января Крымская железная дорога вдвое повысила цены на проезд. Также в связи со снижением пассажиропотока в период новогодних праздников 6 и 7 января отменяются следующие пригородные поезда:
№ 6626 сообщением "Симферополь — Соленое Озеро"
№ 6631 сообщением "Соленое Озеро — Симферополь"
№ 6642/41 сообщением "Симферополь — Евпатория Курорт"
№ 6674/73 сообщением "Евпатория Курорт — Симферополь"
№ 6684/83 сообщением "Евпатория Курорт — Бахчисарай"
№ 6944 сообщением "Бахчисарай — Симферополь"
№ 6938 сообщением "Севастополь — Симферополь"
№ 6939 сообщением "Симферополь — Севастополь"
Напомним, на днях поезд от Джанкоя до Керчи сократили до одного пассажирского вагона.
фото: crimearw.ru