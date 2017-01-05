В Крыму продолжают "улучшать" железную дорогу: поезд Феодосия — Джанкой сократили до двух вагонов

С 1 января Крымская железная дорога вдвое повысила цены на проезд.

На "крымских" вагонах еще остались украинские надписи crimearw.ru

на время праздничных дней железная дорога сократила составность пригородных поездов. Так, поезд Феодосия — Джанкой сейчас состоит из двух вагонов.

Об этом со ссылкой на сайт железной дороги Крыма сообщает Kafanews.com.

С 1 января Крымская железная дорога вдвое повысила цены на проезд. Также в связи со снижением пассажиропотока в период новогодних праздников 6 и 7 января отменяются следующие пригородные поезда:

№ 6626 сообщением "Симферополь — Соленое Озеро"

№ 6631 сообщением "Соленое Озеро — Симферополь"

№ 6642/41 сообщением "Симферополь — Евпатория Курорт"

№ 6674/73 сообщением "Евпатория Курорт — Симферополь"

№ 6684/83 сообщением "Евпатория Курорт — Бахчисарай"

№ 6944 сообщением "Бахчисарай — Симферополь"

№ 6938 сообщением "Севастополь — Симферополь"

№ 6939 сообщением "Симферополь — Севастополь"

Напомним, на днях поезд от Джанкоя до Керчи сократили до одного пассажирского вагона.

фото: crimearw.ru