Война на Тайване. Грозит ли миру новый вооруженный конфликт и чего ждать Украине

Учения могут быть попыткой демонстрации силы, а также ответом на совместные учения США, Японии и Австралии в Южно-Китайском море, которые состоялись в апреле.

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Учениями возле Тайваня Китай демонстрирует силу Западу - эксперты / Главред

23 мая народно-освободительная армия Китая (НОАК) начала крупнейшие за последний год двухдневные военные учения вблизи острова Тайвань. Главред узнавал, грозят ли нынешние учения большой войной в Тихоокеанском регионе и как возможные боевые действия могут повлиять на ход войны в Украине.

Учения Китая около Тайваня – что известно

Китайский государственный вещатель CCTV прямо связывает учения, начатые Пекином, с заявлениями новоизбранного президента Тайваня Лая Циндэ о независимости острова.

"Тайвань должен укрепить свои национальные оборонные силы, обеспечить экономическую безопасность, проявить стабильное и принципиальное лидерство в отношениях через пролив и поддерживать ценностную дипломатию", – заявлял Лай Циндэ в своей инаугурационной речи 20 мая.

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В ответ министр иностранных дел Китая Ван И назвал новоназначенного президента Тайваня "позорным" всего через день после его вступления в должность, чем вновь обострил отношения двух стран. Кроме того, по мнению Пекина, военные учения должны "послужить суровым наказанием за сепаратистские действия сил "независимости Тайваня" и жестким предупреждением против вмешательства и провокаций со стороны внешних сил".

Учения предусматривают окружение Тайваня – в их рамках десятки китайских истребителей с боевыми боеприпасами осуществили имитационные удары по "важным военным целям" условного "врага" рядом с эсминцами, фрегатами и ракетными катерами.

Кроме того, Китай, который много лет считает Тайвань своей территорией, заявил, что те, кто поддерживает независимость острова, останутся с "проломленными головами и пролитой кровью", и что его военные учения призваны послать "серьезное предупреждение".

В свою очередь, министерство обороны Тайваня заявило, что провокации со стороны Пекина ставят под угрозу региональный мир и стабильность. Ввиду этого, Тайваню пришлось привести в боевую готовность вооруженные силы.

Тайвань - что это за страна? Тайвань (Республика Китай, не путать с КНР) - островное государство с ограниченным международным признанием в Восточной Азии. В первой половине XX века была однопартийной страной, признанной международным сообществом, что имела юрисдикцию над материковым Китаем; однако со второй половины века является демократическим государством, которое контролирует остров Тайвань и ряд других мелких островов, хотя де-факто поддерживает отношения со многими иностранными государствами. Материковый Китай, в свою очередь, стал коммунистическим. Будучи одним из четырех "азиатских тигров", она является 26-й по величине экономикой в мире. Новейшие технологии играют ключевую роль в промышленности страны. В Республике Китай на высоком уровне находятся свобода слова, здравоохранение, образование, экономические свободы и тому подобное.

Когда Китай может напасть на Тайвань?

Стоит отметить, что ранее столь масштабные учения Китай проводил около Тайваня после визита экс-спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на остров в августе 2022 года. Тогда Китай в рамках учений перекрыл шесть зон вокруг острова в пределах оживленных судоходных маршрутов, что в США сочли блокадой в нарушение международного морского права.

Но готов ли Китай к полномасштабной войне – уравнение с несколькими неизвестными. Как сообщило издание Global Press со ссылкой на источники в Министерстве обороны Китая и агентстве Синьхуа, Пекин, вероятно, планирует вторжение на Тайвань уже в июне текущего года.

Как рассказал "Главреду" политический эксперт и руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок, эти учения могут быть попыткой демонстрации силы, а также ответом на совместные учения США, Японии и Австралии в Южно-Китайском море, которые состоялись в апреле.

"Китай пока не готов к войне в силу экономических причин. Сейчас он вышел из рецессии и находится на незначительном подъеме. Следовательно, ему нужен определенный катализатор для поддержки этих процессов и их масштабирования. Если представить, что в такой ситуации Китай начинает войну, то в этом он не похож на РФ. Ведь у него есть своя логика, и спешить с развязыванием войны Китай не будет, хотя и готовится к этому", - считает Клочок. По мнению эксперта, это может произойти не ранее 2027-2028 года – все будет зависеть от того, насколько Пекину удастся стабилизировать ситуацию в экономике, полагаясь на китайское лобби в ЕС.

Кто такой Валерий Клочок Валерий Клочок - общественный и политический деятель, магистр государственной службы. С 2017 года активно занимается политической и экономической аналитикой. С 2022 года - руководитель Центра общественной аналитики "Вежа", председатель благотворительного фонда "Новая дорога". С 2020 по 2022 год сотрудничал с независимой неправительственной организацией Growford Institute (Think Tank), которая осуществляет стратегические глобальные исследования в сфере экономики и финансов, оценивает системные риски и разрабатывает оптимальные модели экономического развития для стран, регионов и мира в целом. С 2016 по 2018 год - председатель центрального Исполнительного комитета всеукраинской партии. С 2006 по 2016 год - руководитель пресс-службы народного депутата, руководитель пресс-службы всеукраинской партии. С 2010 года – по сегодня - основатель, директор частного предприятия. С 2005 по 2006 год-главный консультант секретариата депутатской фракции в Верховной Раде Украины IV созыва. 2005 год (с марта по октябрь) – начальник отдела по вопросам взаимодействия со средствами массовой информации и связей с общественностью (пресс-служба) Государственной таможенной службы Украины, советник таможенной службы III ранга. С 2004 по 2005 годы – пресс-секретарь депутатской группы в Верховной Раде Украины IV созыва. С 2003 по 2004 годы – инспектор отдела образования районной государственной администрации.

Напомним, ранее глава Индо-Тихоокеанского командования США адмирал Джон Акилино в интервью Bloomberg заявлял, что Си Цзиньпин мог дать указание вооруженным силам Китая быть готовыми ко вторжению на Тайвань к 2027 году.

В то же время, как указывает эксперт Центра оборонных стратегий, дипломат Александр Хара, Китай даже без активных боевых действий наносит вред боеспособности Тайваня.

"Учитывая ассиметрию в количестве вооружений, в частности в самолетах у Китая и Тайваня, даже проведение учений и провокации будут исчерпывать ресурс средств у Тайваня, и тем самым Китай опосредованно наносит ему вред", – говорит Хара. И добавляет, что Китай осознает, что помимо Тайваня в войну могут ввязаться США, Великобритания, Австралия, Япония и Южная Корея. Не говоря уже о том, что военные действия могут угрожать стабильности внутри Китая.

Кто такой Александр Хара Александр Хара – эксперт по вопросам внешней политики и политики безопасности, заместитель председателя правления БО "Институт стратегических Черноморских исследований". Окончил Донецкую государственную академию (университет) управления (1998 г.), Дипломатическую академию при Министерстве иностранных дел Украины (2000 г.), Королевский колледж оборонных исследований, г. Лондон (2010 г.). Магистр внешней политики.



Занимал ряд должностей в центральном аппарате Министерства иностранных дел Украины, в частности в IV территориальном и II территориальном департаментах (2000-2002, 2005-2006 гг.), а также в посольстве Украины в Канаде (2002-2005 гг.).

Как война на Тайване повлияет на Украину?

По мнению Клочка, главная причина действий Китая заключается в выходе на переговорный процесс между Украиной и РФ по плану Пекина.

Как отмечает эксперт, Китай демонстрирует силу прежде всего Западу, поскольку хочет стать посредником в мирных переговорах и получить от этого профит в виде заморозки войны, одностороннего снятия торговых санкций с Китая и расширения рынков сбыта в ЕС вместо США. Для Пекина это важно, особенно на фоне принятого Байденом решения об увеличении экспортных пошлин на китайские электромобили, полупроводники, медицинские средства, а также солнечные панели и другое оборудование "зеленой" энергетики.

Кстати, в ответ на действия США Китай также ввел санкции в отношении 12 американских оружейных компаний.

"Нельзя недооценивать санкционного давления на Китай, от которого тот очень страдает. Но раз не хотят снимать односторонние санкции против Пекина, он начал учения вокруг Тайваня", – отметил Клочок.

Кроме того, как считают эксперты, опрошенные "Главредом", вероятная война за Тайвань отвлечет и Китай от помощи РФ, и США от помощи Украине, хотя для обеих стран-гегемонов важно не только сохранять, но и наращивать свое влияние в центральной части Европы.

"Если ситуация вокруг Тайваня обострится, то и американцам, и большей части европейцев будет не до Украины, поскольку этот конфликт может перерасти в применение оружия массового поражения, и, следовательно, стать глобальным экономическим шоком. Потому такой конфликт будет иметь негативные последствия для всей планеты", - говорит Хара.

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