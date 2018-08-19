Появились фото и видео смертельной аварии под Винницей, среди пострадавших – ребенок

Около 5 часов утра 19 августа на объездной дороге Винницы произошла смертельная авария: один человек погиб, а еще семеро, в том числе трехлетняя девочка, получили травмы.

Как сообщили в Отделе коммуникации полиции Винницкой области, водитель легкового авто Volkswagen Passat выехал на встречку, где и столкнулся с микроавтобусом FIAT Ducato. В результате водитель легковушки, 33-летний житель Тернополя, погиб на месте, а его жена и трехлетняя дочь госпитализированы.

Также, по предварительной информации, в аварии пострадали пятеро жителей Тернопольской области, ехавшие в микроавтобусе. Для осмотра в больницу доставлены трое несовершеннолетних.

По данному факту открыто уголовное производство по признакам ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины.

Ранее стала известна вероятная причина смертельного ДТП с украинским автобусом в Польше. Водителю автобуса грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 1 до 10 лет.

Напомним, ранее сообщалось, что в Польше украинский туристический автобус упал со склона и перевернулся, погибли три человека, а десятки — пострадали. Позже стало известно, что водителя автобуса задержали.