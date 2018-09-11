На Ривненщине из-за пьяного водителя полностью заблокирована трасса "Киев-Чоп"

Грузовик полностью заблокировал дорогу / Serhii Merchuk

В Ривненской области из-за дорожно-транспортного происшествия оказалась полностью заблокирована трасса "Киев-Чоп" - посреди дороги опрокинулся грузовик, чей водитель был пьян. Опрокинутая машина полностью перегородила дорогу.

Дорожно-транспортное происшествие произошло недалеко от областного центра возле села Колоденка Ривненского района, сообщила пресс-секретарь патрульной полиции Ривненской области Оксана Юрченко, передает УНИАН.

"Вследствие опрокидывания грузовика с прицепом было заблокировано четыре полосы на трассе международного значения "Киев-Чоп". По приблизительным подсчетам, очереди от места совершения ДТП достигли 3 километров в обе стороны", - говорится в сообщении.

/ Serhii Merchuk

Полиция установила, что водитель грузовика нарушил правила обгона и находился в состоянии алкогольного опьянения - после проведения теста в его крови обнаружили 2,64 промилле алкоголя. Патрульные составили на нарушителя протокол по ч. 1 ст. 130 и ст. 124 КУоАП Украины. Совокупная ответственность, согласно санкциям статей, предусматривает наложение штрафа в размере шестисот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан с лишением права управления транспортными средствами на срок один год.

На месте происществия ведутся спасательные работы, в настоящее время к оказанию помощи привлечены 22 спасателя и 6 единиц спецтехники ГСЧС, сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС Украины в Ривненской области.

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