Въезд такси в остановку в Киеве: люди громили иномарку, опубликовано видео

В Киеве такси въехало в остановку, есть пострадавшие / фото: sai.gov.ua

В воскресенье, 16 сентября, в Оболонском районе Киева такси на серьезной скорости въехало в остановку общественного транспорта, на которой находились люди, пострадала женщина.

Авария произошла возле станции метро "Минская", после нее таксист пытался скрыться, сообщает "Киев Оперативный" со ссылкой на слова очевидцев.

Издание также опубликовало видео, на котором видно, что после ДТП люди громили въехавшую в остановку машину.

На странице полиции столицы в Facebook говорится, что в Киеве на Оболони на улице Маршала Тимошенко водитель такси не справился с управлением и въехал в остановку.

Правоохранители выяснили, что таксист, находясь за рулем авто Nissan, не справился с управлением. "К счастью, высокий бордюр остановил транспортное средство", — отметили в ведомстве.

В результате аварии две женщины получили телесные повреждения, им оказывали медпомощь. По предварительным данным врачей, у одной потерпевшей — травма руки, а у другой — закрытая черепно-мозговая травма.

Копы подозревают, что мужчина был за рулем под воздействием наркотических веществ, поэтому его решили доставить к врачу-наркологу для установления наличия алкогольного или наркотического опьянения.

Ранее сообщалось, что в Одессе BMW на огромной скорости влетела в остановку 6-я станции Фонтана, на месте происшествия погибли два человека, а еще один — скончался по дороге в больницу. Минимум четыре человека пострадали. СМИ узнали, что за рулем иномарки был 27-летний Олег Семиренко.