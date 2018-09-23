В Волновахе машина патрульной полиции сбила женщину

К счастью, пострадавшая выжила / Национальная полиция

В Волновахе произошел очередной дорожно-транспортный инцидент с участием патрульного автомобиля - машина патрульной полиции сбила женщину на пешеходном переходе.

Полиция совершила наезд на женщину во время патрулирования улиц; в итоге 56-летняя пострадавшая получила телесные повреждения, ее госпитализировали в реанимационное отделение Центральной районной больницы города, сообщает пресс-служба Национальной полиции Донецкой области

"Водитель служебного автомобиля и напарник получили направление Читайте такжеВ Черновцах джип патрульной полиции насмерть сбил пешехода, копы скрылись с места ДТП - СМИна освидетельствование на состояние опьянения. Полицейская, которая управляла транспортным средством, отстранена от несения службы", - сказано в сообщении

Сейчас в полиции устанавливают все обстоятельства происшествия. Продолжается служебное расследование.

Напомним, ранее сообщалось, что в Одессе коп на служебном авто насмерть сбил пешехода.