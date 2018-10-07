В Одесской области взорвали авто местной чиновницы

В 2016 году неизвестные вывезли в лес и сильно избили отца Алены Дрогомощенко.
В селе Выпасное Одесской области неизвестные взорвали автомобиль секретаря совета Мологовской сельской объединенной общины Белгород-Днестровского района Алены Дрогомощенко.
Как сообщает "Думская", инцидент произошел около 02.00 в воскресенье, 7 октября.
"В авто, которое находилось на территории частного домовладения семьи Дрогомощенко, бросили неустановленное взрывное устройство. Жертв и пострадавших нет", - пишет издание.
Отмечается, что в 2016 году неизвестные вывезли в лес и сильно избили отца Алены Дрогомощенко Михаила, который также является депутатом сельсовета.
"Семья Дрогомощенко много лет ведет борьбу с частным предпринимателем, который занимается водоснабжением Выпасного и соседнего Сухолужья и устанавливает совершенно неподъемные для населения тарифы", - говорится в заметке.
Напомним, в ночь на воскресенье, 7 октября, неизвестные обстреляли из "дробовика" активиста "Автомайдана", мужчину с ранениями госпитализировали.
Позже активист "Автомайдана", экс-депутат Киевсовета Алексей Гриценко заявил о непричастности пострадавшего к организации.
"Нападение в Одессе не имеет никакого отношения к ВГО "Автомайдан". Человек, в которого стреляли, не является членом нашей организации", - написал он в Facebook.
Позже в полиции сообщили, что задержали двух подозреваемых. По предварительным данным полиции, "вооруженный конфликт связан с лотомаркетами на территории города".