В Одесской области взорвали авто местной чиновницы

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В селе Выпасное Одесской области неизвестные взорвали автомобиль секретаря совета Мологовской сельской объединенной общины Белгород-Днестровского района Алены Дрогомощенко.

Как сообщает "Думская", инцидент произошел около 02.00 в воскресенье, 7 октября.

"В авто, которое находилось на территории частного домовладения семьи Дрогомощенко, бросили неустановленное взрывное устройство. Жертв и пострадавших нет", - пишет издание.

Отмечается, что в 2016 году неизвестные вывезли в лес и сильно избили отца Алены Дрогомощенко Михаила, который также является депутатом сельсовета.

"Семья Дрогомощенко много лет ведет борьбу с частным предпринимателем, который занимается водоснабжением Выпасного и соседнего Сухолужья и устанавливает совершенно неподъемные для населения тарифы", - говорится в заметке.

Напомним, в ночь на воскресенье, 7 октября, неизвестные обстреляли из "дробовика" активиста "Автомайдана", мужчину с ранениями госпитализировали.

Позже активист "Автомайдана", экс-депутат Киевсовета Алексей Гриценко заявил о непричастности пострадавшего к организации.

"Нападение в Одессе не имеет никакого отношения к ВГО "Автомайдан". Человек, в которого стреляли, не является членом нашей организации", - написал он в Facebook.

Позже в полиции сообщили, что задержали двух подозреваемых. По предварительным данным полиции, "вооруженный конфликт связан с лотомаркетами на территории города".