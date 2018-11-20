Любовь упырихи. Фанатка сериала "Дневники вампира" накинулась с ножом на парня-"оборотня"

Актриса из сериала "Дневники вампира" Нина Добрев и ее фанатка / "Комсомольская правда – Новосибирск"

Жительница Новосибирска (РФ) нанесла парню множество порезов, посчитав его "оборотнем".

22-летняя Екатерина Тирская, истовая фанатка сериала "Дневники Вампира", познакомилась с парнем в социальных сетях, после чего они договорились устроить застолье у него дома, сообщает портал "Комсомольская правда".

Посиделки за столом плавно перешли секс. Однако утром девушка заявила парню, что она является "вампиром". Парень пригласил блондинку к себе домой, где они выпили и провели вместе ночь. Всё было прекрасно до того момента, пока утром Катерина не объявила, что она на самом деле вампир. После этих слов парень решил ее выпроводить восвояси, однако неосторожно решил посетить душ.

Девушка внезапно напала на него, вооружившись ножом. Окровавленный парень сумел все же позвать на помощь соседям. Те вызвали полицию.

В конечном итоге суд выписал девушке два с половиной года тюрьмы и штраф в размере 330 тысяч рублей.

Напомним, ранее сообщалось о том, что ученые рассекретили, как вампиры могут пытаться одной только кровью.