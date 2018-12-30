Гангстерские разборки в центре Ивано-Франковска: появилось фото с места убийства местного авторитета

В центре Ивано-Франковска средь бела дня расстреляли местного криминального авторитета.

Ему выстрелили в район шеи из пистолета с глушителем, пишет Галка. Из-за глушителя свидетели даже не сразу поняли, что речь идет об убийстве: вызывая полицию, они сообщали о смерти в результате ДТП.

Нападавшие воспользовались черным авто без номерных знаков, которую судя по всему потом сожгли: полиция нашла неподалеку сожженную машину, сейчас устанавливается, ездили ли на ней злоумышленники.

Позднее выяснилось, что убит был мужчина 1958 года рождения, у которого были проблемы с законом. Его опознала жена.

Ранее под Хмельницким грузовик влетел в кафе, есть жертвы. Авария произошла ночью, спасатели доставали погибших и пострадавших из кабины авто с помощью специального оборудования.

Также сообщалось, что во Львове иномарка на остановке убила девушку, водитель сбежал. Смертельное ДТП во Львове случилось в воскресенье утром.