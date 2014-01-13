На Закарпатье из-за депрессии застрелился бизнесмен

На Закарпатье в селе Дешковица Иршавского района застрелился бизнесмен.

Как сообщили в ОСО ГУ МВД Украины области, в дежурную часть райотдела милиции поступило сообщение от семейного врача, который констатировал смерть 48-летнего частного предпринимателя, который покончил жизнь самоубийством, выстрелив себе в голову из пистолета.

На место происшествия сразу выехала следственно-оперативная группа.

Как выяснили правоохранители, потерпевшего нашла жена на втором этаже их дома на полу. По ее словам, муж в последнее время находился в депрессивном состоянии.

При осмотре места происшествия правоохранители обнаружили и изъяли пистолет, из которого был осуществлен смертельный выстрел.

Как прокомментировал ситуацию начальник Иршавского райотдела милиции подполковник Николай Курица, выясняются все обстоятельства самоубийства.

По данному факту следственным отделением Иршавского райотдела открыто уголовное производство по ст.120 Уголовного кодекса Украины (доведение до самоубийства).

Напомним, под Львовом на охоте 2 ноября застрелили известного бизнесмена и политика, 42-летнего Андрея Панаса.