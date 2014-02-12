В реанимации умер судья, расстреляный в Кременчуге

На Полтавщине ночью в больнице умер судья Автозаводского райсуда Кременчуга Александр Лободенко, который был вчера серьезно ранен из дробовика.

Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры, пишет УНИАН.

Пострадавший был в тяжелом состоянии - медикам не удалось его спасти.

В настоящее время группа сотрудников центрального аппарата Генпрокуратуры и МВД во главе с заместителем генпрокурора Григорием Середой выехала в Кременчуг в связи с убийством судьи. От МВД в группу вошел начальник Департамента уголовного розыска Василий Паскал.

Напомним, 11 февраля судья Автозаводского райсуда был серьезно ранен неизвестными. Предварительно было известно, что пули зацепили бедро и позвоночник. Также у судьи был прострелен желудок, селезенка и почка.