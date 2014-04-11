Кабмин назвал причину аварии на шахте в Донецке

Авария на шахте имени "Скочинского" в Донецке произошла из-за пренебрежения правилами безопасности.

Об этом заявил министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Продан, передает УНИАН.

"Люди должны были находиться в радиусе более 1 км. К сожалению, они находились в радиусе, когда попали под взрыв", - сказал министр.

Продан подчеркнул, что ведется расследование, и по его результатам будут сделаны жесткие выводы.

Напомним, 11 апреля на шахте произошел взрыв. На месте аварии смертельные травмы получили 7 шахтеров, один горнорабочий с травмами доставлен в больницу.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 272 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью, которое привело к гибели людей).