Взрыв дома в Николаеве: спасатели достали из-под завалов выжившую женщину

Сегодня, 13 мая, около 11:00 в Николаеве сотрудники ГСЧС достали из-под завалов женщину, которая пострадала в результате взрыва в многоэтажном жилом доме по улице Лазурная, 40.

Об этом сообщил пресс-секретарь управления здравоохранения Николаевской облгосадминистрации Юрий Багрянцев, отметив, что женщина госпитализирована, ее состояние стабильное, пишет УНИАН.

"Первичный диагноз - ожоги лица и кистей рук", - заявил Багрянцев.

По его словам, женщина была в сознании, разговаривала, при первичном осмотре переломов не обнаружили, однако говорить о ее состоянии можно будет после обследования.

Напомним, что в ночь на вторник, 13 мая, в Николаеве, где в 10-этажном доме произошел взрыв газа, под завалами спасатели обнаружили живую женщину и пытались ее освободить.

Ранее "Главред" сообщал, что во время взрыва погибли три человека.