Взрыв в Луганской ОГА: террористы выстрелили из ПЗРК

В понедельник, 2 июня, в здании Луганской обладминистрации, захваченной террористами "Луганской народной республики", прогремел взрыв.

В стене на третьем этаже здания образовалась дыра, из которой сейчас идет дым, сообщает Радио Свобода.

На место происшествия прибыли пожарные и "скорая" помощь. Здание окружили боевики ЛНР, которые выгоняют из оцеплена территории всех присутствующих, мотивируя это тем, что там могут быть неразорвавшиеся снаряды.

Некоторые очевидцы рассказали журналистам, что якобы незадолго до взрыва видели, как над городом кружил штурмовик Су-25. Эта информация неподтвержденная.

В то же время, в группе "Ми - патріоти України" сообщают, что взрыв произошел именно по вине боевиков. "Колорад - идиот выстрелил из ПЗРК по Сушке, находясь возле здания ОГА. Ракета, повинуясь всем своим техническим характеристикам, немедленно среагировала на тепло кондиционера на 4-м этаже и весело *бнула в него".

Также сообщается, что в результате взрыва были ранены 10 человек. А очевидец Андрей Ваценко заявил, что своими глазами видел четыре трупа в здании ОГА.

Видео: www.youtube.com