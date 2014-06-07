В Горловке снова нашли обгоревшие трупы

Утром 7 июня в Горловке местный житель обнаружил три обгоревших трупа.

Об этом сообщает Gorlovka.ua.

Тела были найдены местным жителем в поле, недалеко от Горловского химического завода. О страшной находке сразу же стало известно милиции.

На место выехала следственно-оперативная группа, сейчас устанавливаются личности умерших.



Напомним, как сообщал "Главред", несколько дней назад в Горловке были обнаружены два обгоревших тела.

Позже выяснилось, что один из них был уроженцем России, а второй – местным жителем. По предварительным данным, оба погибли от выстрелов в голову.