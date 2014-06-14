На Донбассе похищен сын близкого друга Ахметова - СМИ

В Донецкой области в пятницу, 13 июня, был похищен Гурам Немсадзе - сын Гиви Немсадзе, партнера и близкого друга бизнесмена Рината Ахметова.

Об этом сообщает "Остров" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Похищение произошло из здания управления ОАО "КрОЗ", расположенного в Красногоровке. Неизвестные в масках и камуфляже, с автоматами, забрали и увезли с собой генерального директора ОАО "КрОЗ" Реваза Джоджуа и учредителя этого предприятия Гурама Немсадзе.

Гурама Немсадзе называют "королем огнеупоров", поскольку он контролирует большую часть рынка огнеупоров Украины.

Его отец, отмечают журналисты, - партнер и близкий друг Рината Ахметова.

Гиви Немсадзе, по информации "Острова", обвинялся в создании преступной группировки, виновной в 57 убийствах на Донбассе в 90-х годах. Однако он был оправдан в суде благодаря представлению заместителя Генпрокурора Рината Кузьмина, который заявил, что речь в материалах дела шла не о Гиви Немсадзе, а о его, на тот момент, уже умершем брате, Гураме Немсадзе.