В Северодонецке террористы расстреляли троих наркодилеров - СМИ

В Северодонецке боевики жестоко избили, а потом расстреляли троих мужчин, подозреваемых в торговле наркотиками.

Об этом сообщает svsever.lg.ua.

Трупы убитых были найдены в болоте возле дороги местными жителями.

По данным местных журналистов, к расстрелу причастна одна из групп сепаратистов, действующих в Северодонецке. Перед расстрелом мужчин жестоко избили.

Ранее, 13 июня, в дежурную часть Северодонецкой милиции поступило анонимное сообщение о том, что на кольцевой дороге села Сиротино в сторону города Лисичанска были найдены три трупа.

Выехавшими на место происшествия, сотрудниками следственно-оперативной группы было установлено, что на недействующей автодороге Северодонецк-Лисичанск (завод "Донсода") на расстоянии 1 км от кольцевой дорожной развязки села Сиротино и 10 км от автодороги, в болотистой заводи, обнаружены три трупа мужчин следами огнестрельных ранений головы и туловища и повреждений мягких тканей лица.

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