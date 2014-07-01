В Краматорске маршрутка попала под обстрел: 4 человека погибли, 5 - ранены

Подробностями происшествия пока ОГА не располагает.
1 июля утром, в Краматорске Донецкой области маршрутный автобус попал под обстрел, в результате чего 4 человека погибли, 5 – ранены.
Об этом сообщили в департаменте здравоохранения Донецкой облгосадминистрации.
"Сегодня утром в результате попадания под обстрел маршрутного автобуса в Краматорске четыре человека погибли, еще пятеро получили ранения разной степени тяжести. Пострадавшие доставлены в лечебно-профилактические учреждения города", - сказано в сообщении.
Пока "подробностями происшествия облгосадминистрация на данный момент не располагает", - отметили в службе.
Напомним, ранее сообщалось о том, что в Краматорске ночью и ранним утром шла ожесточенная стрельба.
Как известно, силы АТО начали активные действия по обезвреживанию и уничтожению террористических групп в зоне проведения спецоперации на Донбассе.