В Краматорске маршрутка попала под обстрел: 4 человека погибли, 5 - ранены

1 июля утром, в Краматорске Донецкой области маршрутный автобус попал под обстрел, в результате чего 4 человека погибли, 5 – ранены.

Об этом сообщили в департаменте здравоохранения Донецкой облгосадминистрации.

"Сегодня утром в результате попадания под обстрел маршрутного автобуса в Краматорске четыре человека погибли, еще пятеро получили ранения разной степени тяжести. Пострадавшие доставлены в лечебно-профилактические учреждения города", - сказано в сообщении.

Пока "подробностями происшествия облгосадминистрация на данный момент не располагает", - отметили в службе.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Краматорске ночью и ранним утром шла ожесточенная стрельба.

Как известно, силы АТО начали активные действия по обезвреживанию и уничтожению террористических групп в зоне проведения спецоперации на Донбассе.